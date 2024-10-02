Deprem mağduru çocuklardan etkilenen çift korucuyu aile oldu

Sinop'ta yaşayan Sema ve Cihan Maden çifti, televizyonda gördükleri deprem mağduru çocuklardan etkilenerek 6 yaşındaki çocuğa kucaklarını açtı.

Maden çifti, on iki yıllık evliliklerinde çocuk sahibi olamayınca evlat hasretini gidermek için koruyucu aile olmaya karar verdi.

Uzun süre koruyucu aile olmak için araştırma yapan çift, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkaz altından çıkarılan ve öksüz kalan çocuklardan etkilenerek işlemlerini hızlandırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan, yürütücülüğünü ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yaptığı Gönül Elçileri Projesi'nden haberdar olan Maden çifti, 2023 yılında koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurdu.

Gerekli yasal prosedürlerin yerine getirilmesiyle Maden çiftti, 6 yaşındaki bir çocuğun koruyucu ailesi oldu.

Sema Maden (39), AA muhabirine, bir çocuğa kucak açmanın bambaşka bir duygu olduğunu söyledi.

Bir yıllık bekleme süreçlerinin ardından çocuklarına kavuştukları için çok mutlu olduklarını anlatan Maden, sürecin olumlu sonuçlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Deprem kırılma noktası oldu

Maden, evlendikleri dönemde çocukları olmaması durumunda böyle bir şeye başvurmanın akıllarında olduğunu ancak depremdeki çocuk görüntülerinin kendileri için kırılma noktası oluşturduğunu dile getirdi.

Depremin hemen ardından süreci başlatarak gerekli mercilere başvurduklarını vurgulayan Maden, "O anda o kırılma noktası oldu aslında. Çocukların öksüz kalması, o depremin içerisinden çıkarılması bizi çok etkilemişti. Bir de bir aile dostumuz var. Onların başvurduğunu duyunca biz de hemen başvurmak istemiştik. Konuşurken eşimle birbirimize baktık ve başvurduk." diye konuştu.

Cihan Maden (41) ise evlatlarına iyi bir anne baba olmaya çalışacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Devletin bize bunu sağlaması gerçekten yüce bir durum. İnsanlar, neslimiz gerçekten çocuk sahibi olmakta zorlanıyorlar. Bunun ben güçlü bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Biz onu evlatlık olarak almadık, koruyucu aile olarak aldık ama neticede devletin yaptığı işi bir aile ortamında üstlendik. Ama duygu olarak bir evlattan kesinlikle bir farkı yok. Bizim için de önemli olan bu diye düşünüyorum. Yani o bize evlatlığını gösteriyor biz ona anne, baba olmaya çalışıyoruz. Bu duyguları yaşamaya çalışıyoruz kendi aramızda."

Vali Mustafa Özarslan, eşi Reva Beray Özarslan ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım da koruyucu aile olan Maden çiftini ziyaret etti.

Vali Özarslan, ziyaretinde Maden çiftiyle bir süre sohbet ederek, çocuklarına çeşitli hediyeler takdim etti.

Özarslan, koruyucu aile uygulamasının önemine işaret ederek, şartları uyan herkesi koruyucu aile olmaya davet etti.