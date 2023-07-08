Deprem bölgesinde yatay mimari düzenlemesi belediye meclisinde reddedildi

DEPREMLERDE binaların yıkıldığı Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, yatay mimariye geçiş için belediye meclisinden çıkarılan karar, Büyükşehir Belediyesi komisyonunda reddedildi. Çekme ve asma kat yapılmaması, bodrumda otopark zorunluluğu ile zemin etüt ve güçlendirme şartıyla binalara en fazla 10 kat sınırı getirilen kararın Büyükşehir Meclisi Komisyonu'ndan reddine tepki gösteren Çukurova Belediye Başkanı CHP'li Soner Çetin, "Cumhurbaşkanımız hep yatay mimariyi savunuyor. Cumhurbaşkanımız lütfen bu konuya ilişkin bir tavır koysun ve Cumhur İttifakı meclis üyeleri aldıkları kararı değiştirsinler" dedi. Cumhur İttifakı meclis üyelerinin oylarıyla reddedilen teklifi değerlendiren Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı ise "İmar planlarının haritalar ve paftalar üzerine işlenerek çevresel faktörler göz önünde bulundurularak komisyona gelmesi gerektiği tespit edilip iade edilmiştir" diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 2 depremde Adana'nın Çukurova ilçesinde 11 bina yıkıldı, 418 kişi hayatını kaybetti. Depremin ardından Çukurova Belediye meclisi, çekme ve asma kat yapılmaması, bodrumda otopark zorunluluğu ile zemin etüt ve güçlendirme şartıyla binalara en fazla 10 kat sınırı getirilen karar aldı. Yatay mimariye uygun olarak alınan karar onay için Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne gönderildi. Millet İttifakı'nın 8, Cumhur İttifakı'nın 18 üyesi olan İmar ve Bayındırlık-Deprem ve Doğal Afetler Kırsal Kalkınma, Tarım, Orman ve Hayvancılık Komisyonu kararı reddetti.