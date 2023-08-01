Deprem Bölgesinde Mahkeme Sayısı 131'e Yükseltildi

'DEPREM BÖLGESİNDE MAHKEME SAYISI 131'E YÜKSELTİLDİ'

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından, deprem bölgesindeki mahkeme sayısının 131'e yükseldiğini ve ihtiyaç halinde 189 yeni mahkemenin kurulacağını ifade ederek, "Deprem anından itibaren Adalet Bakanlığı'nda da 7-24 esasına göre bir kriz merkezi oluşturuldu. Bu kriz merkezi çerçevesinde önemli koordinasyon çalışmaları AFAD ile birlikte gerçekleştirildi. Bölgedeki illerimize 984 bilirkişi gönderildi. Bunlar mimar, mühendis ve teknik elemanlardan oluşuyordu. 518 adli tıp uzmanı gönderildi. Burada da DNA ve kimlik tespitleri çalışması yapıldı. Diğer illerden bin civarında hakim ve savcı bölgeye gönderildi. Toplam 7 bin 500 personel başka illerden 'Kardeş Adliye Projesi' çerçevesinde deprem bölgesindeki illerimize gönderildi. Yine cezaevleri arama kurtarma ekibimiz var. 326 gönüllüden oluşan ceza infaz kurumu memurlarıdır. Onlar da Kahramanmaraş'a görevlendirilerek 41 vatandaşımızı enkazdan canlı olarak kurtardı. Adalet Bakanlığı yargı çalışanları olarak depremde kayıplarımız da olmuştu. 1 hakim, 109 avukat ve diğer kalanı da adliye personeli olmak üzere 231 yargı çalışanımızı da depremde kaybetmiştik. Deprem sonrası yoğunlaşan tespit davaları ve diğer davalarla ilgili ihtiyacı karşılayabilmek için 131 yeni mahkeme kuruldu. İhtiyaç hasıl olursa 189 yeni mahkemenin kurulmasıyla ilgili hazırlık sürecimiz devam ediyor" dedi.

TEKİN YALÇINKAYA/ ELAZIĞ,