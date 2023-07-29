Deprem bölgesinde enfeksiyon riski: Sivrisinekle mücadeleye dikkat

Türkiye'den bir grup enfeksiyon ve halk sağlığı uzmanı, deprem bölgesindeki enfeksiyon hastalıkları riskine dair geniş çaplı bir çalışma yaptı.

Sıtma konusunda da uyarıda bulunan Prof. Dr. Ergönül, herhangi bir salgın yaşanmaması için sivrisinekle mücadelenin özellikle Mersin, Adana gibi sıtma açısından yüksek riskli bölgelerde çok sıkı bir şekilde yapılması gerektiğini kaydetti.

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