Denizli'de fare zehriyle öldürülen kadının sevgilisi intihar ettiğini iddia etti

Denizli'de Afganistan uyruklu sevgilisi Nadia Noori'yi fare zehriyle öldürüp cesedini araziye atan Sabour Sakhizadeh, ilk duruşmada kadının intihar ettiğini öne sürdü. Tanık olarak dinlenen N.K. ise ağabeyinin yardım istediğini belirterek, içinde ne olduğunu bilmediğini söyledi. Sakhizadeh hakkında 'kadını kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

DENİZLİ'de kendisi gibi Afganistan uyruklu olan sevgilisi Nadia Noori'yi (30) fare zehri ile öldürüp, cesedini çuvala koyarak, el arabası ile araziye bırakan Sabour Sakhizadeh'in (21), ilk duruşmada, önceki ifadelerini reddedip, kadının intihar ettiğini öne sürdü. Tanık olarak dinlenen N.K. (15) de ağabeyinin demir taşıyacağını belirterek, kendisinden yardım istediğini söyledi. N.K., "Battaniyeye sarılı bir çuval içindeydi. İçinde ne olduğunu bilmiyordum" dedi.

Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1968 Sokak'taki arazide 11 Ekim 2022'de Afganistan uyruklu Nadia Noori'nin cesedi bulundu. Battaniye sarılı cesedin ellerinin koli bandıyla, ayaklarının ise plastik kelepçe ile bağlandığı belirlendi. Otopside de Noori'nin zehirlenerek öldüğü tespit edildi. Polis, şüpheli olarak kadının Afganistan uyruklu sevgilisi Sabour Sakhizadeh'i belirleyip, çalışma başlattı. Sakhizadeh'in, yemeğine fare zehri kattığı sevgilisini öldürdüğü saptandı. Sakhizadeh'in daha sonra cesedi, 2 tekerlekli el arabası ile 2 kilometre taşıdığı ve araziye attığı ortaya çıktı.

Mahkeme heyeti, Sabour Sakhizadeh ile Nadia Noori'nin cep telefonlarının dijital incelemesine ilişkin raporun beklenmesine karar verip, duruşmayı 12 Eylül'e erteledi.