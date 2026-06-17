DEM Parti: Deniz Poyraz'ın katillerini biliyoruz, adalet için mücadele edeceğiz

(İZMİR) - Dem Parti İzmir İl Örgütü, 5 yıl önce il binasına düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Deniz Poyraz'ı anmak için basın açıklaması gerçekleştirdi. Örgüt adına açıklamayı yapan DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, O gün yaşadığımız bu katliam sadece Deniz'e yönelik bir saldırı değildi. Deniz Poyraz'ın katillerini biliyoruz. Arkasındaki müşterekleri biliyoruz" dedi.

DEM Parti İzmir İl Örgütü, 5 yıl önce il binasına düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Deniz Poyraz'ı anmak için basın açıklaması düzenledi. Konak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde düzenlenen açıklamaya DEM Parti Poyraz'ın ailesinin yanı sıra; İzmir Milletvekili İbrahim Akın, çok sayıda partili ve sivil toplum temsilcisi katıldı.

Parti adına açıklamayı yapan İbrahim Akın, Deniz Poyraz'ın katledilmesinin üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen adaletin yerini bulmadığını söyledi.

"SALDIRI SADECE DENİZ'E YÖNELİK DEĞİLDİ"

Deniz Poyraz'ın ölümüne neden olan saldırının organize bir saldırı olduğunu belirten Akın, yargı sürecini de hatırlatarak adalet arayışlarının devam edeceğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı:

"Beş yıl önce bugün saat 11.00'e doğru o zamanki partimiz olan HDP İl Binamıza bir saldırı gerçekleşti. Bu saldırı tesadüfen bir kişinin katillik yapmak için gelmiş olduğu bir saldırı değildi. Saldırı aynı zamanda o günkü konjonktürde örgütlenmiş olarak HDP'ye dönük kapatma kampanyası dahil olmak üzere her türlü ayrımcılığın ve partimize dönük inanılmaz saldırıların atmosferi içerisinde gerçekleşti. O gün yaşadığımız bu katliam sadece Deniz'e yönelik bir saldırı değildi. Davanın akışı içerisinde çok net bir şekilde görüldü. Zira sanık, 'Ben sadece birini değil onlarcasını öldürmek için oraya gitmiştim' diye itiraflarda bulundu. Biz o günü hala çok canlı yaşıyoruz. Deniz'in resmini gördüğümüzde, gülümseyen yüzünü gördüğümüzde, katledildiği masanın yanındaki atmosferi gördüğümüzde bizim için o an hiç geçmedi ve geçmiyor."

AKIN SORUŞTURMAYA TEPKİ GÖSTERDİ

Mahkeme sırasındaki bütün avukatlarımızın iddialarına rağmen, geriye dönüp arkasındaki güçlerin açığa çıkarılmasını sağlayacak bir soruşturma yapılmadı. Ancak bu katil oraya girdiğinde ve daha öncesinde bir devlet memuruydu. Suriye'ye gitmiş, Suriye'de eğitim görmüş bir kişi. Aynı zamanda altı ay gibi bir süre devlet memurluğu yapmadığı halde maaşı ödenmiş ve devletin bilgisi dahilinde bu çalışmaları yaptığı çok açık bir şekilde ortaya çıkmıştı. En az 20-25 kez emniyet müdürlüğüyle görüştüğü tespit edilmiş bir durum var. Dolayısıyla yaptığı çalışma ve sürdürdüğü faaliyetlerin aslında bizzat devletin karanlık kulvarlarında, istihbaratla birlikte yürütüldüğü davanın konusu içerisinde çok açık bir şekilde görüldü. Arkasında emniyetin ve başka güçlerin olduğu bu telefon trafiği içerisinde zaten kabul edilmiş oldu. Ama tüm bu taleplerimize rağmen maalesef bu konuyla ilgili soruşturma derinleştirilmedi ve sadece bir kişinin katilliği üzerinden soruşturma bitirilmiş ve sonuçlandırılmış oldu.

"'BUYRUN EFENDİM DENİLEREK GÖZALTINA ALINDI"

O günkü koşulları, o ötekileştirme ve aynı zamanda düşmanlaştırma politikalarını ve saldırının planlanış biçimini ele aldığımızda bunun bağımsız olmadığını düşünüyoruz. Zira HDP'nin önünde o günkü koşullarda Diyarbakır'da ve İzmir'de, valinin talimatıyla kurulan bir güvenlik çadırı vardı. Oraya sözde çocuğu olan ve çocuğunu arayan bir vatandaş getirilmişti. Bu kişi dava sırasında ve olayın hemen ardından basına verdiği beyanatlarda, 'Ben orada çok daha fazlasını bekliyordum. Bir kısmı dışarı çıktı. Yalnız Deniz kaldı ve o öldürüldü' diye itiraflarda bulundu. Bu kişi bu bilgileri tesadüfen söylemedi. Bunlar bariz şekilde güvenlik kuvvetlerinin de bilgisi dahilinde olan hususlardı. Bu katil, eylemden birkaç dakika sonra apartmanına çıktığında 'Buyurun efendim' denilerek gözaltına alındı ve 18 saat sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hiçbir katilin bu kadar yüzeysel bir soruşturmayla karşı karşıya kalması ve arkasındaki bağlantıların araştırılmaması söz konusu olmamalıdır.

"DENİZ POYRAZ'IN KATİLLERİNİ BİLİYORUZ"

Bir kez daha buradan söylüyoruz: Deniz Poyraz'ın katillerini biliyoruz. Arkasındaki müşterekleri biliyoruz. Bunları açığa çıkarmak ve adaleti gerçekleştirmek üzere tekrar tekrar söz veriyoruz. Unutmayacağız. Bu cinayet tesadüfen planlanmış bir cinayet değildi. Bunun gibi birçok cinayeti geçmiş dönemlerde, özellikle 2016 sonrası çöktürme planı ve devam eden süreçlerde yaşadık. O nedenle Deniz'in katledilmesinin sadece bir kişinin caniliğiyle izah edilemeyecek bir durum olduğunu, arkasındaki güçlerin açığa çıkarılması gerektiğini ve çıkarılıncaya kadar bu davanın takipçisi olacağımızı; Anayasa Mahkemesi, uluslararası hukuk mekanizmaları ve toplumsal vicdan nezdinde mücadelemizi sürdüreceğimizi ifade etmek istiyoruz.

"DENİZ'E SÖZÜMÜZ BARIŞ OLACAK"

Bu ülkede adalet meselesi maalesef bütün toplumsal ihtiyaçlarımızın başında geliyor. Her türlü adalet talebi çok yaygın bir şekilde devam ediyor. Ekmek için adalet, hukuk için adalet ve bu toplumdaki eşitlik için adalet isteyen yurttaşlarımız toplumun çok büyük bir bölümünü oluşturuyor. Çünkü bu ülkede gerçek anlamda bir hukuk sistemi ve gerçek anlamda bir demokrasi olmadığını, her türlü hukuksuzluk pratiğinin devam ettiğini biliyoruz ve yaşıyoruz. O nedenle bizim mücadelemiz aynı zamanda Deniz'in şahsında bir adalet mücadelesi, demokrasi mücadelesi ve barış mücadelesidir. Adalet mücadelemiz ve hukuk mücadelemiz herkes için olmaya devam edecek. Deniz'e sözümüz barış olacak."

DENİZE KARANFİL BIRAKILDI

Açıklamanın ardından örgüt, Kıbrıs Şahitleri Caddesi üzerinden Gündoğdu Meydanı'na yürüdü ve burada Deniz Poyraz anısına denize karanfil bırakıldı.

Kaynak: ANKA