Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven Davasında Adli Tıp Raporu Mahkemeye Ulaştı

Birliktelikleri şiddet iddiasıyla biten Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven'in birbirlerinden karşılıklı şikayetçi oldukları davada, beklenen adli tıp raporu mahkemeye ulaştı. Raporda, Deniz Bulutsuz'daki yaralanmanın kişi üzerindeki etkisinin basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı ve yüzünde sabit iz niteliğinde olmadığı belirtildi.

Oyuncu Ozan Güven'in eski kız arkadaşı Deniz Bulutsuz, 2020 yılı Temmuz ayında Güven'in kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ozan Güven hakkında "Hakaret", "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Kasten yaralama" suçlarından 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Ozan Güven'in de karşı şikayet dilekçesi vermesi üzerine Deniz Bulutsuz hakkında "Basit yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

ADLİ TIP RAPORU MAHKEMEYE ULAŞTI