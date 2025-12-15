Demirören Medya, Microsoft ve D Tech Cloud iş birliğiyle Türkiye medya sektöründe yapay zeka odaklı yeni bir dönemi başlatıyor

TÜRKİYE'NİN önde gelen medya kuruluşu Demirören Medya ; Microsoft ve D Tech Cloud iş birliğiyle, yapay zeka, veri ve güvenli bulut teknolojileri üzerine kurulu yeni bir kurumsal mimariyi hayata geçirmek üzere kapsamlı bir dönüşüm programını başlattı.

Microsoft Ignite 2025'te duyurulan global AI vizyonuyla uyumlu olarak kurgulanan bu dönüşüm; içerik üretiminden veri yönetimine, güvenlikten operasyonel iş akışlarına kadar medya sektörünün temel yapı taşlarını yeniden tanımlamayı hedefliyor. Demirören Medya'nın teknoloji şirketi olarak konumlanan D Tech Cloud, dönüşümün stratejik kurgusunu ve uygulama mimarisini uçtan uca yönetiyor.

YAPAY ZEKA VE VERİ MERKEZLİ YENİ BİR MEDYA MİMARİSİ

Programın odağında, üretken yapay zeka ve birleşik veri dönüşümünü mümkün kılan frontier Microsoft teknolojileri yer alıyor:

"Microsoft Copilot ile içerik ve operasyon süreçlerinin yeniden tasarımı

"Agent Flows ile akıllı otomasyon ve ölçeklenebilir iş akışları

"Microsoft Fabric ile tekilleştirilmiş ve yönetişimi güçlü bir veri mimarisi

"Zero Trust Security ile güvenli ve sürdürülebilir AI operasyonları"

Bu çerçeve, yalnızca teknolojik bir yatırım değil; medya sektöründe karar alma, üretim, yayıncılık ve operasyon modellerini yeniden tanımlayan stratejik bir dönüşüm vizyonu sunuyor.

'BU DÖNÜŞÜMÜ D TECH CLOUD İLE BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Demirören Medya CTO'su Serhat İnce, "Medya sektörünün geleceğinde yapay zeka, veri ve güvenlik temelli bir mimari kaçınılmaz bir gereklilik. Demirören Medya olarak bu dönüşümü sadece takip etmiyor; Microsoft'un global vizyonu ve D Tech Cloud'un teknolojik liderliğiyle birlikte şekillendiriyoruz. Bugün ortaya çıkan yol haritası, sektörün geleceğini belirleyecek yeni bir medya modelinin temelini oluşturuyor" dedi.

'TÜRKİYE İÇİN ÖRNEK BİR DÖNÜŞÜM KATALOĞU OLUŞTURULUYOR'

Microsoft Türkiye Kurumsal Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Cüneyt Batmaz, "Yapay zeka, medya sektöründe içerik hızından veri bütünlüğüne, güvenlikten üretim kalitesine kadar her alanı yeniden tanımlıyor. Demirören Medya ve D Tech Cloud ile yürüttüğümüz bu çalışma, Copilot, Fabric ve Agent Flows gibi teknolojilerin Türkiye'de uygulama seviyesinde hayata geçirilmesi açısından örnek bir dönüşüm kataloğu niteliğinde" diye konuştu.

'DEMİRÖREN MEDYA'NIN DÖNÜŞÜM VİZYONU TÜRKİYE İÇİN REFERANS OLUŞTURUYOR'

Microsoft Türkiye Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Elif Acar, "Bugünkü çalışma yalnızca teknoloji sunumu değil; Demirören Medya'nın gerçek operasyonlarına uygulanabilir senaryoların üretildiği bir ortak inovasyon ortamıydı. Copilot Studio, Fabric veri modeli ve güvenli AI mimarisi gibi başlıklar, artık sadece teknoloji değil, rekabet avantajı unsurları. Bu vizyonun mimarisinde D Tech Cloud'un uygulama gücü önemli bir rol oynuyor" ifadelerini kullandı.

'ULUSLARARASI ÖLÇEKTE FRONTİER TEKNOLOJİLERİ UYGULAYARAK FARKLILAŞIYORUZ'

D Tech Cloud Genel Müdür Yardımcısı - Satış ve Pazarlama Açelya Cevher Özçelik, "D Tech Cloud, dönüşüm programında mimari tasarım, veri modeli inşası, agent akışlarının geliştirilmesi, güvenli AI yapısının oluşturulması ve Microsoft platformlarının entegrasyonu gibi alanlarda öncü bir rolü üstleniyor. Bu çalışma, frontier teknolojilerin Türkiye'de kavramsal değil, gerçek uygulama seviyesinde hayata geçirildiği ender projelerden biri. Demirören Medya'nın vizyonu, Microsoft'un global teknolojileri ve D Tech Cloud'un mühendislik gücü birleştiğinde; medya sektörünün geleceğini tanımlayan güçlü bir dönüşüm modeli ortaya çıkıyor" dedi.

SEKTÖR İÇİN YENİ BİR STANDART

Demirören Medya, Microsoft ve D Tech Cloud arasındaki bu stratejik birliktelik; içerik üretim süreçlerini hızlandıran, veri odaklı karar alma mekanizmalarını güçlendiren, güvenli AI kullanımını standartlaştıran, medya teknolojilerinde yeni bir rekabet üstünlüğü sağlayan entegre bir dönüşüm modeli sunuyor. Bu çalışma, Türkiye'de medya sektörünün yapay zeka ve ileri veri teknolojileriyle şekilleneceği yeni dönemin başlangıcını temsil ediyor.