Haberler

DEM Parti, AK Parti'yi ziyaret ediyor! İşte masadaki konu

DEM Parti, AK Parti'yi ziyaret ediyor! İşte masadaki konu Haber Videosunu İzle
DEM Parti, AK Parti'yi ziyaret ediyor! İşte masadaki konu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

DEM Parti İmralı heyeti ile AK Parti arasındaki görüşme başladı. Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'un yer aldığı heyetin AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile gerçekleştirdiği görüşmede Terörsüz Türkiye süreci konuşuluyor.

  • DEM Parti ile AK Parti arasındaki görüşme saat 14.00'te TBMM'de başladı.
  • DEM Parti heyeti saat 16.00'da TBMM'de Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile görüşecek.
  • DEM Parti İmralı Heyeti'nin 22 Aralık Pazartesi günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelmesi planlanıyor.

Dem Parti İmralı heyetinin siyasi partilere yönelik ziyaretleri sürüyor. DEM Parti ile AK Parti arasındaki görüşme saat 14.00'te TBMM'de başladı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ KONUŞULUOYR

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'un yer aldığı heyet AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüşüyor. Görüşmede Terörsüz Türkiye süreci ele alınıyor.

SONRA TİP'İ DE ZİYARET EDECEK

DEM Parti heyeti saat 16.00'da TBMM'de Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile görüşecek.

DEM Parti İmralı Heyeti'nin temasları pazartesi günü de devam edecek. Heyetin, 22 Aralık Pazartesi günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelmesi planlanıyor.

Çağla Taşçı
Haberler.com / Güncel
Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü
Eyüpspor'dan bomba Fenerbahçe maçı paylaşımı: Yatacağınız belliydi Fener'inize

Eyüpspor'dan bomba Fenerbahçe maçı paylaşımı
'Horoz' lakaplı bu araca galoşsuz binmek yasak

Aracına gözü gibi bakıyor! Lakabı bile var, galoşsuz bindirmiyor
Milli Savunma Bakanı Güler: SDG mutabakata uymazsa kimseye sormadan gerekeni yaparız

Ankara'dan en net harekat mesajı: Kimseye sormadan gerekeni yaparız
Müge Anlı'ya 40 bin TL'lik doğum günü hediyesi! Bakın ne aldı

Müge Anlı'ya 40 bin TL'lik doğum günü hediyesi! Bakın ne aldı
Galatasaray'dan Uğurcan Çakır kararı

Galatasaray'dan taraftarı endişelendiren Uğurcan kararı
Tuğyan'ın erkek arkadaşına silah çektiği görüntüler ortaya çıktı! Küfürler ve hakaretler...

Olay anlar! Erkek arkadaşına silah çektiği görüntüler ortaya çıktı
Yeni Azra Akın! 2025 Türkiye Güzeli Sıla Saraydemir kimdir?

Yeni Azra Akın! 2025 Türkiye Güzeli Sıla Saraydemir kimdir?
Transferde bombalar peş peşe! Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attıracak

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği isme imzayı attırıyor
6. rauntta nakavt! Jake Paul-Anthony Joshua maçında kazanan belli oldu

Günlerdir beklenen maçta kazanan belli oldu
Silahlı kavgaya karışan genç futbolcu hayatını kaybetti

Silahlı kavgaya karışan genç futbolcudan acı haber
Anthony Joshua, Jake Paul'un çenesini kırdı

Maç sonu korkutan görüntü! Jake Paul'un çenesi kırıldı
Nijerya basını: Osimhen baskı altında

Osimhen büyük baskı altında!
title