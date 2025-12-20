DEM Parti, AK Parti'yi ziyaret ediyor! İşte masadaki konu
Dem Parti İmralı heyetinin siyasi partilere yönelik ziyaretleri sürüyor. DEM Parti ile AK Parti arasındaki görüşme saat 14.00'te TBMM'de başladı.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ KONUŞULUOYR
Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'un yer aldığı heyet AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüşüyor. Görüşmede Terörsüz Türkiye süreci ele alınıyor.
SONRA TİP'İ DE ZİYARET EDECEK
DEM Parti heyeti saat 16.00'da TBMM'de Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile görüşecek.
DEM Parti İmralı Heyeti'nin temasları pazartesi günü de devam edecek. Heyetin, 22 Aralık Pazartesi günü CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelmesi planlanıyor.