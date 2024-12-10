Darende'de Deprem Konutları ve Yıkım Süreci Görüşüldü

Malatya'nın Darende ilçesinde yıl sonu değerlendirme toplantısında ağır hasarlı binaların yıkımı ile inşası devam eden deprem konutları görüşüldü.

Kaymakamı Şeref Gülyer başkanlığında Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda 6 Şubat 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli depremler ağır hasar binaların yıkımları, deprem konutları hak sahipliği ile güvenlik konuları görüşüldü.

Eylül ayından bu yana ağır hasarla binaların yıkımlarını büyük oranda tamamladıklarını belirten Gülyer, "Mahkemelikleri, yıkılamayacak olanları, bitişik nizamları, tescilli binaları çıkarsak elimizde yaklaşık 100 civarı ağır hasarlı yapımız kaldı. Bunun dışında 64 orta hasarlı binamız var. Bunun da bir kısmı yürütmeyi durdurma kararı aldı. Kalanlarda hava şartlarına bağlı olarak önümüzdeki günlerde yıkılacak. 1050 civarında kırsal konutumuzun ve 737 TOKİ binasının bir kısmı tamamlandı. Kalan binaların inşası devam ediyor." diye konuştu.

Okullarda güvenlik tedbirleri alındığını, denetimlerin devam ettiğini bildiren Gülyer, şöyle devam etti:

"Siber dolandırıcılık ve telefon dolandırıcılığı konusunda vatandaşlarımızın dikkat etmesi ve mağdur olmaması için tüm kurumlarımızla çalışıyoruz. Çünkü hemşerimizin bir yaz döneminde kazandığı gelirin çoğu on dakika içerisinde farkında olmadan elinden gidiyor. Muhtarlarımızın bu konuda daha hassas olmasını bekliyoruz."

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt ise muhtarlarla güzel bir uyum yakaladıklarını bildirdi.

Verimli geçen bir hizmet yılını geride bıraktıklarını anlatan Bozkurt, "Çok şükür vatandaşımızda bizde memnun olarak hizmetimize devam ediyoruz. Her şeyin yüzde yüz çözümü mümkün değil. Karşılıklı birbirimizi anlayışla karşılarsak her şeyin üstesinden geleceğimize inancımız tamdır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurum amirleri, hizmet alanlarıyla ilgili bilgi vererek, muhtarların sorularını cevapladı.