Cumhuriyet'in 102. Yılı Etkinlikleri Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Kilis'te Coşkuyla Kutlandı

Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Kilis'te Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yılı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler arasında yürüyüşler, bisiklet turları ve fener alayları yer aldı. Her şehirde valiler, belediye başkanları ve vatandaşlar etkinliklere katıldı.

Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Kilis'te Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Malatya Valiliği tarafından organize edilen etkinlik çerçevesinde İnönü Caddesi'nde toplanan grup, 70 metrelik Türk bayrağıyla, 2. Ordu Bando Takımı eşliğinde Büyükşehir Belediyesi önüne kadar yürüdü.

Vali Seddar Yavuz, alanda yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in 102. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Etkinliğe, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutanı Albay Tolunay Başer, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli ve vatandaşlar katıldı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında "Fener Alayı Yürüyüşü" düzenlendi.

12 Şubat Parkı'nda toplanan binlerce kişi, Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde Türk bayrakları ve meşaleler ile Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'ne kadar yürüdü.

Yürüyüşe Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, spor okulları ve vatandaşlar katıldı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bisiklet turu düzenlendi.

Valilik koordinasyonunda düzenlenen tur, Ali Şelli Parkı'nda başladı.

Etkinlikte bisiklet tutkunları, ellerindeki Türk bayraklarıyla Kızılkoyun Nekropol'ü, Balıklıgöl Platosu ve tarihi çarşıların olduğu bölgeyi gezdi.

Etkinliğe, Vali Yardımcısı Mehmet Deniz Arabacı ile kentteki bisiklet kulüplerinin üyeleri katıldı.

Kilis

Kilis'te, Cumhuriyet'in 102. yılı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.

Hacı Cümbüş Camisi önünde toplanan vatandaşlar, Türk bayrağı ve meşalelerle, Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Etkinliğe Kilis Valisi Tahir Şahin, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, 11. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Özbalcı, Belediye Başkanı Hakan Bilecen, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Coşkun, İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz ile daire müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
