Cumhuriyet'in 100'üncü Yılı Coşkuyla Kutlanıyor.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılı Ankara'da da coşkuyla kutlanıyor. Çocuğu ve eşi ile Anıtkabir'i ziyaret eden bir yurttaş, "Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına şükran ve minnet borçluyuz. İyi ki onlar o gün o mücadeleyi vermiş ki biz de bugün Cumhuriyet'in verdiği vatandaşlık hakları ve imtiyazsız bir toplumda yaşama hakkını elde edebildik. Bunlar çok kıymetli, çok değerli şeyler. Oğlumuzu da onun için getirdik" dedi. Efe Can isimli bir diğer vatandaş ise "Her zaman O'nun izindeyiz, yolundan çıkmayacağız. Bir Türk genciysem, Türk milletinin bir genciysem, yolundan çıkmayacağına söz veriyorum" diye konuştu.

Haber: MELİS YILDIRIM / Kamera: AZİZ METİN TURAN

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılı Ankara'da da coşkuyla kutlanıyor. Çocuğu ve eşi ile Anıtkabir'i ziyaret eden bir yurttaş, "Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına şükran ve minnet borçluyuz. İyi ki onlar o gün o mücadeleyi vermiş ki biz de bugün Cumhuriyet'in verdiği vatandaşlık hakları ve imtiyazsız bir toplumda yaşama hakkını elde edebildik. Bunlar çok kıymetli, çok değerli şeyler. Oğlumuzu da onun için getirdik" dedi. Efe Can isimli bir diğer vatandaş ise "Her zaman O'nun izindeyiz, yolundan çıkmayacağız. Bir Türk genciysem, Türk milletinin bir genciysem, yolundan çıkmayacağına söz veriyorum" diye konuştu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılı Ankara'da coşkuyla kutlanıyor. Saat 11'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanının katıldığı resmi töreninden ardından Anıtkabir halkın ziyaretine açıldı.

Anıtkabir'i ziyaret eden 87 yaşındaki Günay Arpınar, "Çok mutluyum buraya gelebildiğim için. Aslında İstanbul'da yaşıyorum ama kızımın yanında Amerika'da misafirdim. Şimdi onunla beraber, torunlarımla beraber buradayım. Bugünü gördüğümüz için çok mutluyum" diye konuştu. Arpınar'ın kızı doktor Esra Hatipoğlu ise, "Türkiye Cumhuriyeti'nde genel cerrah olarak yetiştirildim ve Amerika'ya 2004 yılında göç ettim ama ne Türklüğümü ne Türkçemi ne de mesleğimi bırakmadım. Bugün annemi ve iki çocuğumu Cumhuriyet'i kutlamak için tekrardan Ankara'ya getirdim. Sadece hafta sonu için geldik. Birlikte bu coşkuyu yaşadığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.

Anıtkabir'i ziyaret eden vatandaşlar, duygularını ANKA'ya şöyle anlattılar:

"Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına şükran ve minnet borçluyuz. İyi ki onlar o gün o mücadeleyi vermiş ki biz de bugün Cumhuriyet'in verdiği vatandaşlık hakları ve imtiyazsız bir toplumda yaşama hakkını elde edebildik. Bunlar çok kıymetli, çok değerli şeyler. Oğlumuzu da onun için getirdik. Bugün belki idrakine varmayabilir ama ona da bu bilinci aşılamak için ömrümüzce, dilimiz yettiğince de eğitim vermeye çalışacağız. Zaten o da büyüdükçe Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kıymetini ve önemini daha da anlayacaktır."

Anıtkabir'i ziyaret eden bir çocuk: "Yaşasın Cumhuriyet, Cumhuriyeti'mizi çok severiz. Herkes Cumhuriyet için çalışıyor."

Bir başka çocuk: "Milleti kurtardığı için teşekkür ederiz, ona minnettarız."

25 yıldır Türkiye'de yaşayan ve Çeçen olduğunu belirten bir kadın: "Atam'ı çok seviyorum. O'na hayranım, onun yaptıklarına hayranım. Elinde çok az bir şeyler vardı ama çok büyük işler başardı. İnsan olarak O sanki bu dünyadan değil, çok yüce biri olarak görüyorum. O'nu çok özlüyorum, hele şu dönemlerde daha çok özlüyorum."

Arkadaşı ile gelen Deniz isimli vatandaş: "Çok mutluyuz. Herkesi böyle bir arada görmek tüyleri diken diken yapan bir durum."

"DÜNYANIN GELMİŞ GEÇMİŞ EN MUHTEŞEM LİDERİNE SAHİBİZ"

Çok gururlu ve onurlu olduğunu belirten İlknur Sevgim: "Bugün çok onurluyum, gururluyum. Ben tam bir Atatürk kızıyım. Atatürk ilke ve inkılaplarını takip eden. Dünyanın en muhteşem, gelmiş geçmiş en muhteşem liderine sahibiz. Bu yüzden çok mutluyum. Cumhuriyeti'mizin 100'üncü yılını yurt içinde ve yurt dışında tüm vatandaşlarımızla birlikte coşkuyla kutluyoruz. Nice nice yüzyıllara diyorum hep birlikte. Yaşasın Cumhuriyet."

"TÜRK MİLLETİNİN BİR GENCİYSEM, YOLUNDAN ÇIKMAYACAĞIMA SÖZ VERİYORUM"

Efe Can: "Kendisi Cumhuriyeti bize emanet etti. O'na sonsuz teşekkür ediyoruz. Teşekkürümü de zaten kalbime ismini kazıtarak gösterdim. Her zaman O'nun izindeyiz, yolundan çıkmayacağız. Bir Türk genciysem, Türk milletinin bir genciysem, yolundan çıkmayacağıma söz veriyorum."

"Bugün şanlı bir gün ve herkese nasip olmaz. Tüm dünya Türkiye'nin gücünü görsün. Atatürk'ün gücünü görsün ve korksunlar, ayağını denk alsınlar."

"Çok mutlu ve gururluyum. Atatürk'ün çocukları olarak nice yüzyıllara diyoruz. Ne mutlu Türküm diyene"

"Mustafa Kemal Atatürk'e minnettarım. Bugünlere onların sayesinde borçluyuz. Adım Barış ise O'nun sayesinde Barış benim adım."

İstanbul'dan gelen ve sabah saat 7'den beri beklediklerini belirten Barış Pek ise, "Ata'mıza çok şükrediyoruz bu 100'üncü yılı bize yaşattığı için" dedi.