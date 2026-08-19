Cevdet Yılmaz: KKTC'nin Dijital Bağlarını Güçlendiriyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kıbrıs Türkü'nü dünyadan tecrit etmeyi amaçlayan haksız izolasyonlara karşı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünyayla bağlarını en ileri teknolojilerin sunduğu imkanlarla güçlendiriyoruz. Dijital dünyada hala bir toplumu izole edebileceklerini zannedenlere de güzel bir cevap vermiş oluyoruz." dedi.

Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşme kapsamında, KKTC Fiber Projesi'ne ilişkin ek protokol de imza altına alındı.

Görüşme sonrasında Üstel ile ortak açıklamada bulunan Yılmaz, KKTC ile ikili ilişkileri kapsamlı biçimde ele aldıklarını, işbirliğini kuvvetlendirme yolunda atılacak adımları ve hayata geçirilecek muhtelif projeleri istişare etme imkanı bulduklarını söyledi.

"Fiber Projesi, stratejik bir kalkınma hamlesidir"

Anavatan ve garantör Türkiye olarak, 2026 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması uhdesindeki projeler başta olmak üzere, KKTC'de yürütülen tüm projelere destek vermeyi sürdüreceklerini vurgulayan Yılmaz, "Bu çerçevede, Sayın Başbakan ile 10 Temmuz 2026 tarihinde imzaladığımız 'KKTC'ye Doğalgaz Tedarikine Dair Mutabakat Zaptı' başta olmak üzere, enerjiden bağlantısallığa, dijitalleşmeden eğitime, ulaşımdan sağlığa, her alanda ülkelerimiz arasındaki güçlü işbirliğini daha da ileri taşıyacak projelere devam edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Cevdet Yılmaz, şöyle konuştu:

"Sayın Başbakan ve heyetiyle bugünkü görüşmemizde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dijital geleceği açısından stratejik önem arz eden Fiber Projesi de gündemimizdeydi. Bu önemli projenin hayata geçirilmesine yönelik ilk adımı, 11 Temmuz 2025 tarihinde Sayın Başbakan ile imzaladığımız mutabakat zaptıyla atmıştık. Söz konusu mutabakat zaptıyla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde fiber optik altyapının geliştirilmesi ve haneler ile işletmelere fiber optik hizmet sunulması için gerekli iş modelinin oluşturulmasını kararlaştırmıştık. İlgili tarafların yürüttüğü teknik çalışmaların ardından uygulamada izlenecek yol haritasını, gerekli teknik, vergisel ve hukuki düzenlemeleri ve sorumlu kurumların görevlerini belirleyen işbirliği protokolünü Sayın Başbakan ile 24 Eylül 2025 tarihinde imzaladık. Uygulama protokolleri, KKTC'de 23 Ekim 2025, ülkemizde ise 31 Aralık 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Süreç içerisinde uygulama protokolünün bazı hükümlerine ilişkin kamuoyunda birtakım tereddütlerin dile getirildiğini de yakından takip ettik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurumlarının hassasiyetlerine her zaman kulak veren bir anlayışla, bu tereddütleri giderecek gerekli düzenlemeler üzerinde titizlikle çalıştık. Sayın Başbakan ile bugünkü görüşmemizde, söz konusu hususları açıklığa kavuşturan ve uygulama çerçevesini güçlendiren Ek Protokol'ü imza altına aldık. Fiber Projesi, KKTC'nin dijital egemenliğini tahkim edecek, ekonomik gücünü artıracak ve dünyayla bağlarını kuvvetlendirecek stratejik bir kalkınma hamlesidir. Bu kritik yatırım ile vatandaşlar ve işletmeler için hizmet kalitesi artacak, maliyetler düşecektir."

Kurulacak güçlü dijital omurga sayesinde Kıbrıs Türkü gençlerin, bilgiye ve teknolojiye daha hızlı ulaşacağını, girişimcilerin küresel pazarlara daha güçlü biçimde açılacağını, kamu hizmetlerinin vatandaşlara daha etkin ve güvenli şekilde sunulacağını belirten Yılmaz, "Kıbrıs Türkü'nü dünyadan tecrit etmeyi amaçlayan haksız izolasyonlara karşı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dünyayla bağlarını en ileri teknolojilerin sunduğu imkanlarla güçlendiriyoruz. Dijital dünyada hala bir toplumu izole edebileceklerini zannedenlere de güzel bir cevap vermiş oluyoruz." dedi.

Yılmaz, Türkiye Yüzyılı'nı KKTC'nin de yüzyılı kılma hedefi doğrultusunda hayata geçirilen Fiber Projesi'nin, Kıbrıs Türkü'nün müreffeh geleceğine önemli katkılar sunacağına yürekten inandığını belirterek, imzalanan Ek Protokol'ün hayırlara vesile olmasını diledi.

"Kıbrıs Türk halkı, bayrağımızın ay yıldızlı gölgesi altında huzur ve güven içinde yaşayacaktır"

Anavatan ve garantör Türkiye'nin, milli dava Kıbrıs meselesinde üstlendiği tarihi sorumluluk doğrultusunda Kıbrıs Türk halkının daima yanında olacağının altını çizen Yılmaz, "Kıbrıs Türkü'nün haklı davasını her platformda savunmayı, refah ve huzurunun ebediyen korunması için tüm imkanlarını seferber etmeyi sürdürecektir. Kıbrıs Türk halkı kendi öz yurtlarında, şanlı bayrağımızın ay yıldızlı gölgesi altında huzur ve güven içinde yaşayacaktır. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki sarsılmaz bağ, ortak geleceğimizin en güçlü dayanağıdır." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bu birlik ve dayanışma ruhuyla KKTC'nin kalkınması, güçlenmesi ve uluslararası alanda egemen eşitliğe sahip bir devlet olarak hak ettiği konuma ulaşması için omuz omuza çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.

Görüşmelerde, KKTC Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da yer aldı.

Kaynak: AA