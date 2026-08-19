Haberler

Genç sosyal medya fenomeninin motosiklet tutkusu sonunu getirdi

Genç sosyal medya fenomeninin motosiklet tutkusu sonunu getirdi Haber Videosunu İzle
Genç sosyal medya fenomeninin motosiklet tutkusu sonunu getirdi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sosyal medyada paylaştığı motosiklet videolarıyla tanınan 22 yaşındaki içerik üreticisi ve eski voleybolcu Ceyda Yakova, geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi. Nisan ayında da benzer bir motosiklet kazasından sağ kurtulduğu öğrenilen genç fenomenin acı haberi; ailesi, sevenleri ve takipçilerini yasa boğdu.

  • 22 yaşındaki sosyal medya fenomeni Ceyda Yakova, 17 Ağustos'ta geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti.
  • Ceyda Yakova, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu ve eski Teşvikiye Spor Kulübü voleybol oyuncusuydu.
  • Yakova, nisan ayında da bir motosiklet kazası geçirmiş ve sağ kurtulmuştu.

Sosyal medyada motosiklet videolarıyla tanınan 22 yaşındaki Ceyda Yakova, geçirdiği motosiklet kazasının ardından hayatını kaybetti. Genç fenomenin vefat haberi ailesi, arkadaşları, spor camiası ve sosyal medya takipçilerini yasa boğdu.

MOTOSİKLET KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Ceyda Yakova, 17 Ağustos'ta geçirdiği motosiklet kazasının ardından yaşamını yitirdi. Genç yaşta hayatını kaybeden Yakova'nın cenazesi 18 Ağustos'ta toprağa verildi.

Motosiklet kullanırken çektiği videoları sosyal medya hesaplarında paylaşan genç kız bu içeriklerle kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştı. Genç içerik üreticisinin motosiklet tutkusu, sosyal medya paylaşımlarının önemli bir bölümünü oluşturuyordu.

ESKİ VOLEYBOLCUYDU

Ceyda Yakova, aynı zamanda voleybol geçmişiyle de biliniyordu. İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu olan Yakova, bir dönem Teşvikiye Spor Kulübü'nün voleybol takımında forma giydi. Üniversite ve eski kulübü, vefatının ardından taziye mesajları yayımladı.

DAHA ÖNCE DE KAZA GEÇİRMİŞ

Yakova'nın nisan ayında da motosiklet kullanırken bir trafik kazası geçirdiği ve kazadan sağ kurtulduğu aktarıldı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
ABD'nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı

ABD'nin sürpriz hamlesi sonrası altın fiyatları şahlandı
Zamanlama manidar! İsrail Genelkurmay Başkanı işgal altındaki Suriye topraklarında

Sınırımızda neler oluyor? İsrail'den gerginliği tırmandıracak hamle
Kuytulcular soruşturmasında kayyum atanan 5 şirket belli oldu! Ünlü börekçi de listede

İşte "Kuytulcular"ın kayyum atanan 5 şirketi! Ünlü börekçi de listede
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tır şoförü kazadan 1 saat önce canlı yayında şarkı söylemiş

Yanarak can veren tır şoförünün son görüntüleri ortaya çıktı
Öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi

81 ile genelge gönderildi! Okula giderken artık önlük giyecekler

Türkiye’den kaçırırken yakalandılar! Yabancı uyruklu şahıslara 1,4 milyon TL ceza

Bunu da gördük! Türkiye'den kaçırırken suçüstü yakalandılar

Richarlison Süper Lig devini bekliyor! Şampiyonlar Ligi faktörü devrede

Bu sene kıyamet kopacak! O da Süper Lig devine geliyor
'Dur' ihtarına uymadı, ortalığı savaş alanına çevirdi: Alkollü sürücü 4 aracı biçti

'Dur' ihtarına uymayınca olanlar oldu! Nedeni belli oldu
Gülben Ergen gençken böyleymiş! “Okulun havalı kızı”

Gülben Ergen gençken böyleymiş! “Okulun havalı kızı”
Türkiye ile İsrail arasında çatışma riski! ABD hemen harekete geçti

Türkiye ile İsrail çatışmanın eşiğinde! ABD hemen devreye girdi