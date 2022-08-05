CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY: KANSERLİ HÜCREYİ YOK EDECEK BİR İLAÇ TEKNOLOJİSİ FAZ 1 AŞAMASINI BİTİRMEK ÜZERE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Sadece kanserli hücreyi yakalayan ve sadece o kanserli hücreyi yok edecek bir ilaç teknolojisi şu anda hamdolsun faz 1 aşamasını bitirmek üzere bu Türkiye açısından da, çalışan arkadaşlarımız açısından da gurur duyulacak bir çalışma" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pendik'te bulunan Teknokent İstanbul'u ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Oktay'a ziyaretinde Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Yerebakan, Teknopark Genel Müdürü Bilal Topçu, yönetim kurulu üyeleri, araştırma geliştirme firması yetkilileri ve girişimciler eşlik etti. Oktay burada teknopark içindeki araştırma geliştirme çalışmalarının yürütüldüğü kuluçka merkezinde girişimcilerden ürün ve hizmetler hakkında bilgi aldı. Teknopark İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri olan Siber Akıncılar ile de sohbet eden Fuat Oktay, Siber Akıncılardan Ömer Faruk Sönmez'den bir firmanın nasıl yazılım açığını bulduklarını anlattığı hikayesini dinledi. Firmalar sunum yaparak geliştirdikleri ürün ve yazılımları anlattı.

"424 AR-GE FİRMAMIZIN OLDUĞU BİR MERKEZ"

"FAZ 1 AŞAMASINA GELEN İLAÇLARIN BURADA ÇALIŞILDIĞINA ŞAHİT OLDUK"

"MOTOR GELİŞTİRMEYLE ALAKALI ÇOK CİDDİ PROJELER VAR"

YENİ UNİCORNLAR

Oktay sözlerini şöyle noktaladı: "Nihai arzumuz şu, ben gelirken ki bir başka arzum şu idi: Biz bugüne kadar biliyorsunuz altı tane unicorn çıkardık. Yani 1 milyar dolar seviyesine ulaşan start uplar yeni başlayan girişimcilik. Altı tane çıkardık bunlardan. Yeni unicornlarımız, yeni adaylarımız var mıdır? Bunu öğrenmek için de ben özellikle bugünkü ziyaretlerin amaçlarından birisi de bu idi. Hamdolsun bunu da görmüş olmaktan son derece mutlu oldum."