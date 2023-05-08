Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Edirne mitinginde konuştu: (4)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ı birbirine bağlayacak Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projemizin yapımı etaplar halinde sürüyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ı birbirine bağlayacak Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projemizin yapımı etaplar halinde sürüyor. Bu hat üzerinde Edirne ve Kapıkule istasyonları olacak. Projenin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate inecek." dedi.

Erdoğan, partisinin Edirne Selimiye Meydanı'ndaki mitinginde yaptığı konuşmada, ülkeyi 21 yıldır eser ve hizmet siyasetiyle büyütürken elbette Edirne'yi ihmal etmediklerini söyledi.

Edirne'ye 46 milyar liraya yakın kamu yatırımı yaptıklarını aktaran Erdoğan, eğitimde 965 yeni derslik inşa ettiklerini, Gençlik ve Spor'da 7 bin 774 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtıklarını, farklı dallarda toplam 41 spor tesisi kazandırdıklarını anlattı.

İhtiyaç sahibi vatandaşlar için toplam 2 milyar lira tutarında kaynak aktardıklarını kaydeden Erdoğan, sağlıkta 400 yataklı Edirne Devlet Hastanesi dahil 12 hastane ve 33 sağlık tesisi yaptıklarını, yatak kapasitesi 260 olan Uzunköprü Devlet Hastanesinin inşaatının sürdüğünü bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ vasıtasıyla 6 bin 200 konut inşa ettiklerini, şimdi de "İlk Evim" projesiyle 1362 konut yapacaklarını, "İlk Arsam" projesiyle de 8 bin altyapısı hazır arsa vereceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Ulaştırmada 70 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol mesafesini 270 kilometreye çıkardık. Edirne-Kırklareli bölünmüş yolunun biten kesimlerini trafiği açtık, kalanlarını da tamamlıyoruz. TEM Edirne-Karaağaç bağlantı yolu ile tarihi Uzunköprü restorasyonuna devam ediyoruz. İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ı birbirine bağlayacak Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projemizin yapımı etaplar halinde sürüyor. Bu hat üzerinde Edirne ve Kapıkule istasyonları olacak. Projenin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1,5 saate inecek."

Edirne'ye 8 baraj, 3 içme suyu tesisi, 50 sulama tesisi, 5 arazi toplulaştırma, 115 taşkın koruma tesisi, 32 gölet ve 3 atık su arıtma tesisi inşa ettiklerini kaydeden Erdoğan, "Edirne'de 628 bin dekar zirai araziyi sulamaya açarak çiftçilerimize yıllık yaklaşık 2 milyar lira zirai gelir artışı sağladık. İnşaat safhasındaki 12 sulama tesisimizle 561 bin dekar araziyi daha sulayacağız. Edirneli çiftçilerimize 5 milyar lira tarımsal destek verdik." diye konuştu.

Şehirde 3 yeni organize sanayi bölgesi ve bir teknokent kurduklarını aktaran Erdoğan, Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala ve Pazarkule sınır kapılarını modernize ederek şehirdeki ticaret hacminin potansiyelini arttırdıklarını vurguladı.

"Pazar gününe kadar durmak yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harabe durumundaki Edirne Sarayı'nı ecdadın hatırasına uygun şekilde restore ettiklerini, enerjide ise 98 bin abonesi olan şehrin nüfusunun yüzde 76'sına doğal gaz kullanma imkanı sunduklarını dile getirdi.

Mitingde AK Parti'nin ülkeye kazandıracağı hizmetlere ilişkin bir videonun gösterilmesi üzerine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Nasıl buldunuz, iyi mi? Ben size inanıyorum. Herhalde siz de bize inanıyorsunuz. Ama pazar gününe kadar durmak yok, durmak yok. Bütün ulaşabildiğiniz yakınlarınıza, dostlarınıza ulaşmalısınız. Bunlar kitapsız, bunlar dinsiz. Kandil'den ezansız bu ahlaksızlar bay bay Kemal'e ne yapıyor? Destek veriyor. Selo, o da öyle. Şimdi bunlara gereken cevabı, biz şöyle kaldıralım ellerimizi... Büyük coşkuyla hepsi duysun. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Hadi bakalım. Bu seçimde Edirne'den milletvekilleri sayısını arttırıyor muyuz? Bunu başarıyor muyuz? Ben size inanıyorum. Sizde de bu aşkı görüyorum. Sağ olun, var olun."

Kürsüye boynunda Keşanspor atkısıyla çıkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la vatandaşları selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, partisinin Edirne milletvekili adayları ve il teşkilatıyla da katılımcılara selam verdi.

"Duyanlara duymayanlara" şarkısına eşlik eden Erdoğan, bu sırada, "Biz Edirne'yi çok seviyoruz. 14 Mayıs akşamı çok daha fazlasıyla seveceğiz. Tamam, çok çalışıyoruz. Sizlerden müjde bekliyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum" ifadelerini kullanarak, buradan Tekirdağ'daki mitinge geçeceğini söyledi.

(Bitti)