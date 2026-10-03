Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST Güneydoğu'ya damga vuran sözler: Damada dedim ki...

Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda gerçekleştirilen TEKNOFEST 2026 Güneydoğu'da alandakilere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradaki teknolojilerin tamamıyla kıvanç duyuyoruz" dedi.

Konuşmasında TEKNOFEST'in Şanlıurfa'da yapılmasına da değinen Erdoğan, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'a atıfta bulunarak "Damada dedim ki Şanlıurfa'ya bu yakışır. İstedik ki gençlerimiz köklerini unutmasın, ecdadın eserlerinden güç ve ilham alsın, Türkiye'nin istikbalini bu şuurla inşa etsin. İstedik ki dünyanın farklı ülkelerinden Teknofest'e katılan gençler, Türkiye'nin bu derinliğini daha yakından görsün, tanısın" dedi.

Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden kazasına da değinen Erdoğan, hayatını kaybeden 5 madenciye Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı 2 madenciye ise acil şifalar diledi. Konuyla ilgili idari ve adli süreçlerin başlatıldığını belirten Erdoğan, "Göçükte ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız, idari soruşturma; Soma Cumhuriyet Başsavcılığımız ise adli tahkikat başlatmıştır. Aralarında madeni işleten şirketin yetkililerinin de olduğu 9 kişi gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü bir şekilde devam etmektedir. İhmali veya suçu olan kim varsa hesabını mutlaka verecektir. Biz de bunun takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Sevgili genç kardeşlerim; akıl ile emeği, zeka ile bilgiyi, fikirle projeyi buluşturan bir TEKNOFEST’te sizlerle yine beraberiz. Türkiye'nin teknolojide ulaştığı seviyeyi, TEKNOFEST kuşağının ürettiği nitelikli eserleri bugün bir kez daha gururla seyrediyoruz. Ürünlerini sergileyen, kurduğu hayalleri TEKNOFEST Güneydoğu'da gerçeğe dönüştüren tüm gençlerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum.

GAP Hava Limanımızdaki bu muazzam atmosfer, buradaki gençlerimizin azmi, heyecanı, kararlılığı bizlere şunu çok net bir şekilde gösteriyor: Türkiye'nin geleceği hamdolsun emin ellerdedir. Ülkemin önü de, ufku da, bahtı da sonuna kadar açıktır. Türkiye Yüzyılı; TEKNOFEST kuşağının izini, mührünü, damgasını taşıyacaktır. Buradaki gençler, bu milletin yüz akıdır; bu ülkenin göz bebeğidir; müreffeh ve muteber Türkiye'nin en güçlü nişanesidir. Her birinizle iftihar ediyorum. Böylesine bilgili, ahlaklı, cesur ve özgüvenli bir gençlikle yol yürüdüğüm için Cenab-ı Allah’a sonsuz hamd ediyorum.

Mazinin birikimini bugünün gençleri ve geleceğin teknolojileri ile buluşturmak için TEKNOFEST'i Şanlıurfa'da düzenledik. Yeni ürünlerimizle kıvanç duyuyoruz. Savunma platformlarımızla iftihar ediyoruz.

Bu yıl teknoloji yarışmalarına 81 il ve 97 ülkeden 730 bini aşkın takım, 1 milyon 600 binin üzerinde yarışmacı başvurdu. Ziyaretçi sayımız 1 milyona yaklaştı. Sizi durdurmak, yavaşlatmak isteyenler de var. Asırlardır pusuda bekliyorlar. Savaş suçlularını, insanlık düşmanlarını, soykırımcıları sizler durduracaksınız. Savunma sanayiinde tam bir devrime imza atıyoruz. Havada, karada, denizde ve uzayda devreye aldığımız projelerle destan yazmaya devam ediyoruz."

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