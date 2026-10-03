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Özlem Gültekin Çelik'in ölümüne yüksek doz propofol neden oldu, 1 şüpheli tutuklandı

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Özlem Gültekin Çelik'in ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheliden H.Ç. tutuklandı, 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Otopsi, Çelik'in yüksek dozda propofol kullanımı sonucu hayatını kaybettiğini ortaya koydu.

Spiker Erhan Çelik'in boşanma aşamasındaki doktor eşi Özlem Gültekin Çelik'in hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden H.Ç. tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Soruşturma kapsamında kesin ölüm sebebinin tespiti amacıyla yapılan otopsi sonucunda Çelik'in yüksek dozda propofol kullanımı sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Gizli tanık beyanları ve cep telefonları üzerinde yapılan incelemeler sonucunda, olay günü Çelik'in ölümüne neden olan maddeleri temin ettiği belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine verilen talimat doğrultusunda Ç.K., F.A., H.Ç., H.Y. ve P.Ç. gözaltına alındı.

1 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden H.Ç. tutuklanırken, Ç.K., F.A., H.Y. ve P.Ç. hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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