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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonuna kadar 500 cemevini hizmete sunacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yıl sonuna kadar 500 cemevini hizmete sunacağız
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Muharrem Orucu İftar Programı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her vatandaşa aynı hissiyatla yaklaştık. Yıl sonuna kadar 500 cemevini hizmet sunacağız. Alevi vatandaşlarımızın yanında olmayı kararlılıkla sürdüreceğiz, samimi muhabbetimiz, kardeşliğimiz inşallah daim olsun diyorum" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Muharrem Orucu İftar Programı'na katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, yıl sonuna kadar 500 cemevinin hizmete açılacağının müjdesini verdi. 

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

"Müslümanlar olarak aşure gününü idrak ediyoruz. Kerbela'nın hüznünü kalbimizin derinliklerinde hala hissediyoruz. Gönüller Sultanının benim dünyadaki çiçeğim diyerek öpüp kokladığı Hazreti Hüseyin Efendimizin ve yarenlerinin şehit edilmesinin kederini tam 14 asırdır yaşıyoruz. Mümin, mümin kardeşi için sımsıkı kenetlenmiş tuğlalardan oluşan bir bina gibidir' buyuran peygamberimizin tavsiyesi kurtuluş reçetemizdir. Fitne odaklarının heveslerini kursaklarında bırakmaya devam edeceğiz.

Her vatandaşa aynı hissiyatla yaklaştık. Yıl sonuna kadar 500 Cemevine hizmet sunacağız. Alevi vatandaşlarımızın yanında olmayı kararlılıkla sürdüreceğiz, samimi muhabbetimiz, kardeşliğimiz inşallah daim olsun diyorum."

Ayrıntılar geliyor... 

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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