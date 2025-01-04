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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Teröristler için üçüncü bir yol yok

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Partisinin Samsun kongresinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör belasından ülkemizi en kısa süresinde kurtaracağız. Bu konuda kararlıyız. Terör örgütü ve teröristler için çember giderek daralmaktadır. Bölücü caniler ya bir an önce silahlarını gömecekler ya da silahlarıyla birlikte toprağa gömüleceklerdir. Bunun dışında üçüncü bir yol yok" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da Yaşar Doğu Spor Salonu'nda partisinin 8. olağan il kongresinde konuştu. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrıları sonrası başlayan süreçle ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Terör belasından ülkemizi en kısa süresinde kurtaracağız" mesajını verdi.

Sözlerinin devamında "Bu konuda kararlıyız, azimliyiz, hedefe kilitlendik" diyen Erdoğan, "Terör örgütü ve teröristler için çember giderek daralmaktadır. Bölücü caniler ya bir an önce silahlarını gömecekler ya da silahlarıyla birlikte toprağa gömüleceklerdir. Bunun dışında üçüncü bir yol yok" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Önceki gün vefat eden, bugün de ikindi namazını müteakip son yolculuğuna uğurlanacak olan, arabesk müziğin efsanelerinden merhum Ferdi Tayfur'u bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Hayatıyla, müziğiyle, tarzıyla, milli ve yerli duruşuyla Ferdi Tayfur, Türkiye'nin en müstesna sanatçılarından biriydi. Ferdi Tayfur'un ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve sanat camiasına baş sağlığı diliyorum. Sevgili Samsunlular sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 31 Mart seçimlerinde bir kez daha AK Parti ve Cumhur İttifakı'nı tercih ettikleri için Samsunlu kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Samsun her zaman iradesini huzur ve emniyetten yana kullandı. 31 Mart'ta işi yine ehline verdiniz. Biz de sizin güveninizi boşa çıkarmayacağız. Aşkla çalışacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Teröristler için üçüncü bir yol yok

"BİZİM OYALANMA LÜKSÜMÜZ YOK"

Başkaları ne yaparsa yapsın. Bizim oyalanma gibi bir lüksümüz yok. Bizim rehavete kapılmak gibi bir hakkımız yok. Bizim polemikle geçirecek tek bir vaktimiz yok. Muhalefetin sahte gündemi sizi yanıltmasın. Muhalefetin iş bilmezliği, tembelliği sizi asla gevşetmesin. Onlarla bizim aramızda ideal ve hedef farkı var. AK sevda için yollarda mıyız? Biz millete hizmet ettikçe büyüyen güçlenen bir partiyiz. Biz Türkiye sevdalısı bir kadroyuz. 22 yıldır olduğu bizi aşkla koşacağız. Her gün yeni bir insana ulaşacak, şehrimiz için yeni bir iş ortaya koyacağız. Hizmetlerimizle milletin hayır duasını alacağız. Bütün yol ve dava arkadaşlarımızdan mücadele azimlerini en üst seviyede tutmalarını özellikle bekliyorum. Türkiye genelinde kongrelerimizi barış, kardeşlik ikliminde gerçekleştiriyoruz. Rakiplerimizden farklı olarak kongrelerimizde hırsa dava arkadaşlığımızın önüne geçmiyor. Helalleşerek, kucaklaşarak kardeşliğimizi perçinleyerek bu hassas süreci partimize yakışır şekilde yürütüyoruz. Karşımdaki bu güzel ve samimi tablo için her birinizi tebrik ediyorum.

"TUZAKLARA PRİM VERMEYECEĞİZ"

Meyve veren ağacı taşlayan maalesef çok olur. Birileri bizi yolumuzdan alıkoymak için gayret edebilir. Birileri bizim milletle aramızı bozmak için çamur atabilir bize tuzak kurabilir. Bunlara asla prim vermeyeceğiz. Aramızdaki uyumu bozmaya yeltenenlere kulak asmayacağız. Muhalefetin iftiralarına asla aldırmayacağız. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak biz bu ülkenin geleceğiz. Daha nice seneler boyunca inşallah Türkiye'ye hizmet edeceğiz. Hep beraber omuz omuza mücadele edeceğiz. Samsun'un hafızası Türkiye'nin hafızasıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Teröristler için üçüncü bir yol yok

"YA SİLAH GÖMECEKLER YA DA GÖMÜLECEKLER"

Her seçim döneminde bölücü örgütle sarmaş dolaş olanların, bu konuda partimize ve Cumhur İttifakı'na söyleyecek hiçbir sözü olamaz. Kim ne derse desin Türkiye'de kardeşlik kazanacak. Bölücü örgütün milletimizin fertleri arasında açtığı nifak çukurlarını inşallah kardeşlikle dolduracağız, karşılıklı saygıyla kapatacağız. Türkiye'de milletimizin maziden atiye uzanan kaderdaşlığı kazanacak. Terör belasından ülkemizi en kısa süresinde kurtaracağız. Kararlıyız, azimliyiz, hedefe kilitlendik. Terör örgütü ve teröristler için çember giderek daralmaktadır. Bölücü caniler ya bir an önce silahlarını gömecekler ya da silahlarıyla birlikte toprağa gömüleceklerdir. Bunun dışında üçüncü bir yol yok. Şu hakikati artık herkes kabul etmelidir, silahın, şiddetin terörün devri artık sona ermiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Teröristler için üçüncü bir yol yok

SAMSUN'A YAPILAN HİZMETLER

Şehrimize 46 adet sağlık tesisi yaptık. 5 sağlık tesisimizin inşasına devam ediyoruz. Muhalefet sadece yapılan işi engellemenin peşinde oluyor. Samsun'un yıllardır beklediği hızlı demiryolu projesine saldırıyorlar. Günlerdir projeyi karalıyorlar. Kendileri hizmet etmediği gibi bizim de hizmet götürmemizi istemiyorlar. CHP zihniyeti yolun medeniyet olduğunu bir türlü kavrayamadı. 'İstemezük' dışında bir şey bilmiyorlar. Bir de utanmadan hükümeti yolsuzlukla suçluyorlar. Yolsuzluk, hırsızlık arıyorsanız kendinizi fazla yormayın; konser faturalarına bakın, balya balya paralara bakın. Sayın Özel ve şürekâsı Ankara'dan gazel okumayı bıraksın Samsun'a Çorum'a gelsin hızlı trene neden karşı olduklarını burada anlatsın. Gelsin Samsunlu vatandaşlarımıza izah etsin. Projeyi mutlaka hayata geçireceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Teröristler için üçüncü bir yol yok
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

Reis ilk silahlari bıraksınlar sonra onları gömelim

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Haber YorumlarıMemo Bozcu:

hep ayni senaryo he he tm inandik.

Yorum Beğen37
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Haber YorumlarıSüLeyman Kiyağ:

madem öyle neden bahçeli'yi araya sokup barış için çaba sarf ediyorsun

Yorum Beğen16
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Haber YorumlarıYalcin Yalcin:

Çok büyük konuştun dize gelen sensin,Bahçeliyi Öcalanın ayağına yollayan sensin Sıkıntıda olan Öcalan değil sensin ve denize düşen yılana sarılır hesabındasın.,

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Haber YorumlarıMuhabbet Kuşu:

madem silah gommelerini bekliyosun Öcalan'ı niye saliyosun mademki hepsini öldüreceksin Öcalan'ı niye salma derdine dusuyosun ciddi çelişki iki durumdada

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Haber YorumlarıSüLeyman Kiyağ:

Abdullah bey ben böyle bir açıklama yapacağım halka , lütfen alınma maksat benim tükürüğümü yaldığımı söylemesinler

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Haber YorumlarıJokerAllame:

abdullah Öcalan bey de öyle diyor mu :)

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Haber YorumlarıFrancis_Ford_Cappola:

Oylar düşünce R olmuş

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Haber YorumlarıAhmet Gültekin:

ekomiden ne haber millet kan ağlıyor

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Haber YorumlarıCem Bozkurt:

Brakın bu işleri kandilin ortakları....

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