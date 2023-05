Cumhurbaşkanı Erdoğan, şoför esnafıyla bir araya geldiği toplantıda Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu: Çekemeyen anten taksın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Ulaşım Sektörü Buluşması'nda şoför esnafıyla bir araya geldi.

"ÇEKEMEYEN ANTEN TAKSIN"

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kamyon arkası yazısıyla göndermede bulunan Erdoğan, şunalrı söyledi:"Bizim şoför kardeşlerimizle muhabbetimizi bilen bilir. Aramızda ayrı gayrı yoktur. Kimi zaman böyle toplantılarda, kimi zaman taksi duraklarında, kimi zaman trafikte denk geldiğimizde sizlerle selamlaşırız. Sohbetimizi yapar sonra da yolumuza devam ederiz. Geçtiğimiz günlerde yollarda giderken şoför esnafımızın ekmek teknesinin arkasında şöyle bir yazı gördüm: Çekemeyen anten taksın"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Milletimiz 322 milletvekilini Cumhur İttifakı'na verdi. En rakim rakibimize 2 milyon 520 bin fark atmamıza rağmen sistemin yüzde 50 + 1 oy sebebiyle iş ikinci tura kaldı. Milletimizin bu iradesinin başımızın üstünde yeri var. Allah'ın izniyle rekor oy oranıyla milletimizin tekrar bize Cumhurbaşkanlığını tevdi edeceğine inanıyoruz. Milletimizin dertlerini, sorunlarını çözmek için neler yapacağımıza bakıyoruz. Türkiye'nin bölge ve dünyadaki gücünü artırmak için hangi araçları kullanabileceğimize bakıyoruz. Bizim kimseyle pazarlığımız yok. Biz bunlar gibi talimatı Kandil'den almıyoruz. Karanlık odalarda terör örgütüyle pazarlığa girmiyoruz. Rabbimize sığınıyoruz ve milletimizden talimatı alıyoruz. Şu anda sadece ve sadece ülkemize eser kazandırma peşindeyiz. Her kesimin sıkıntıları çözmek, taleplerine cevap vermek, beklentilerini hayata geçirmek için gece gündüz çalışıyoruz.

"VERGİLERİ DÜŞÜREREK İNSANIMIZI RAHATLATACAĞIZ"

Şu Avrasya Tüneli olmasaydı halimiz nice olurdu? Şehitler köprümüz işimizi kolaylaştırıyor. Fatih Sultan, Yavuz Sultan Köprüsü olmasaydı halimiz nice olurdu? Osmangazi Köprüsü olmasaydı halimiz nice olurdu? Çanakkale Köprüsü olmasaydı halimiz nice olurdu? Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe zenginleştikçe ortaya çıkan kaynağı insanlarımız her birinin hayatına yansıtacak programlar hazırlıyoruz. Karadeniz gazını 1 ay müddetle ücretsiz olarak halkımıza ulaştırdık mı? Gabar petrolünü çıkardığımız an ondan da halkımız istifade edecek. Kılıçdaroğlu'nun el ele kol kola olduğu o teröristler yüzünden yıllarca Gabar'da petrol çıkarılamamıştır. Akaryakıtta da bu petrolle aynısını yapacağız. Vergileri düşürerek insanımızı rahatlatacağız. Asgari ücretten memur ve emekli maaşlarına kadar her konuda adımlar atıyoruz. Türkiye yüzyılını inşa mücadelemizde de en büyük desteği aldığımız kesimlerin başında sizler geliyorsunuz."