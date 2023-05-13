CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: SANDIKLAR DEMEK Kİ BİDEN'A DA BİR CEVAP VERECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ümraniye Belediye Meydanı'nda gerçekleşen halk buluşmasına katıldı. Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı hepimizin yüzyılı olacak. İnşallah Ümraniye'den yükselen şu sevgi seli yarın akşam sandıktan çıkan zaferimizin muştusudur" ifadelerini kullandı.

TARİHİ GÜNÜN AREFESİNDEYİZ

TERÖR VE TEFECİ TEZGAHINI DA EZİP GEÇERİZ

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YARIN SANDIKLAR BİDEN'A DA CEVAP VERECEK

AK PARTİ'YE LGBT SIZAMAZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gizli kapıların arkasında Kılıçdaroğlu bunlarla neyi konuşuyor, terörün bundan sonraki sürecini konuşuyor. Benim milletim bu teröristlerle el ele olanlara yarın yürü demeyecektir. Ne yapıyor? Bir tane kendilerine göre bir şey hazırlamışlar. Haydi, haydi, haydi. Arkasında kim var? GTeröristler var. Bu millet terörizmden çok çekti. Benim milletim sana yürü demeyecek. Benim milletim ne diyor? Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkandan diyor. Yürüyecek miyiz beraber, yarın bunun kararını veriyor muyuz? Karneniz hayırlı olsun. Koalisyoın masasında karnesinde sadece bitirmek sadece yıkma, sadece önüne gelene söz vermek var. Bunlarda yalan diz boyu. İnşallah yarın sandıkta bunları gördükleri rüyadan uyandıracak, ülkenin kazanımlarını öyle diledikleri gibi harcayamacaklarını göstereceğiz. Bu CHP LGBT'ci mi? Yanındaki İYİ Parti LGBT'ci mi? HDP LGBT'ci mi? Masadaki küçükleri zaten saymıyorum onlar da zaten sus pus. Demek onlar da kabul ediyor ama AK Parti'ye LGBT sızamaz. MHP'ye LGBT sızamaz. Cumhur İttifakı'na LGBT sızamaz. Çünkü biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz. Güçlü milletler güçlü ailelerden oluşur. Bu güçlü aileleri de zaten seçim öncesi adımlar atmıştık seçim mani oldu. Seçim sonrası bu adımı yine atacağız Allah'ın izniyle bunu yasalaştırmamız halinde de yola emin adımlarla yürüyeceğiz" dedi.

Sizce Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilme kararı doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 11, 2023