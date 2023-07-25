CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KÖRFEZ ÜLKELERİ ZİYARETİMİZDE TARİHİMİZİN EN YÜKSEK TUTARLI İHRACAT SÖZLEŞMELERİNE İMZA ATTIK Gökçe KARAKÖSE / İSTANBUL, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bu yıl 16'ncısı düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na gönderdiği video mesajda, "Savunma sanayiinde mührünü vuracak 850 farklı projeyi titizlikle hayata geçiriyoruz. Geçen yıl 4 milyar 400 milyon dolar ihracat rakamına ulaştık. Bu yılın ilk 6 ayında 2 milyar 378 milyon dolarlık rekor ihracat seviyesini yakaladık. 2023 yılında hedefimiz 6 milyar dolardır. İnşallah yıl sonu ihracat hedefimizi tutturacağımıza, hatta bu rakamın da üstüne çıkacağımıza inanıyorum. Geçen hafta yaptığımız Körfez ülkeleri ziyaretimizde savunma sanayi ürünlerinde tarihimizin en yüksek tutarlı ihracat sözleşmelerine imza attık" dedi. Bu yıl 16'ncısı düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2023) bugün kapılarını ziyaretçilere açtı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video mesaj gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "Uluslararası Savunma Sanayii Fuarımızın 16'ncısının ülkemiz, firmalarımız ve dostlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde gerçekleştirilen fuarımızda emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımızı tebrik ediyorum. Dünyanın farklı ülkelerinden fuara katılmak üzere İstanbulumuzu teşrif eden misafirlerimize, devlet ve hükümet yetkililerine, bakanlara, askeri erkana hoş geldiniz diyorum" ifadelerini kullandı. GİZLİ AÇIK AMBARGOYA RAĞMEN SAVUNMA SANAYİMİZİ GELİŞTİRMEYE ÖNEM VERİYORUZ Cumhurbaşkanı Erdoğan, '1993 yılından beri düzenlenen IDEF kendini ispatlamış bir organizasyon olarak savunma sanayiinde dünya ölçeğinde bir marka haline gelmiştir. Her yıl milyonlarca dolarlık anlaşmaların imzalandığı, yeni ortaklıkların tesis edildiği, savunma sanayi ürünlerinin görücüye çıktığı fuarımızın bu sene başarı grafiğini daha da yükselteceğine inanıyorum. Türkiye olarak karşılaştığımız pek çok engele, gizli açık ambargoya rağmen savunma sanayimizi geliştirmeye büyük önem veriyoruz. Yıllardır kararlılıkla yürüttüğümüz Milli Teknoloji Hamlemizin meyvelerini hamd olsun farklı alanlarda toplamaya başladık. Türk Savunma Sanayi sektörü son yıllarda tüm dünyanın hayranlıkla takip ettiği bir başarı hikayesi yazmaktadır. Sektörümüz çatışma bölgelerinde sınanan zırhlı araçlarıyla, toplarıyla, roketleriyle, hava savunma sistemleriyle, envai çeşit silah ve radar sistemleriyle rüştünü ispatlamıştır. Kara, hava ve deniz araçlarında kendi ihtiyaçlarımızın hemen tamamını yerli ve milli imkanlarla karşılayabiliyoruz" dedi. 2023 YILINDA HEDEFİMİZ 6 MİLYAR DOLAR Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İnsansız Hava Araçları ve Silahlı İnsansız Hava Araçları teknolojisinde dünyanın önde gelen 3 ülkesi arasında yer alıyoruz. Kendi savaş gemisini yapan 10 ülkeden birisi olan Türkiye, aynı zamanda bu alanda önemli bir ihracatçı konumundadır. Dünyanın ilk SİHA gemisi diyebileceğimiz TCG Anadolu'yu donanmamızın hizmetine verdik. Akıncı'yla başladığımız TİHA hamlemizi İnsansız Savaş Uçağımız Kızılelma ile şimdi çok farklı bir boyuta taşıyoruz. KAAN ismini verdiğimiz beşinci nesil milli muharip uçağımızın tanıtımını yaptık. Üretim süreçlerini adım adım gerçekleştiriyoruz. Bunun dışında savunma sanayiinde mührünü vuracak 850 farklı projeyi titizlikle hayata geçiriyoruz. Geçen yıl 4 milyar 400 milyon dolar ihracat rakamına ulaştık. Bu yılın ilk 6 ayında 2 milyar 378 milyon dolarlık rekor ihracat seviyesini yakaladık. 2023 yılında hedefimiz 6 milyar dolardır. İnşallah yıl sonu ihracat hedefimizi tutturacağımıza, hatta bu rakamın da üstüne çıkacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. ANLAŞMALARA YENİLERİNİN EKLENECEĞİ KANAATİNDEYİZ Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Geçen hafta yaptığımız Körfez ülkeleri ziyaretimizde savunma sanayi ürünlerinde tarihimizin en yüksek tutarlı ihracat sözleşmelerine imza attık. IDEF 2023'te, bu anlaşmalara yenilerinin ekleneceği kanaatindeyiz. Hep söylediğimiz gibi biz sadece ürün satmanın peşinde değiliz. Uzun vadeli ortaklıklar kurmayı, ortak projeler geliştirmeyi hedefliyoruz. Savunma sanayi alanındaki bilgi, birikim ve tecrübelerimizi dostlarımızın istifadesine sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu düşüncelerle kara, deniz, havacılık ve uzay lojistik destek, güvenlik alanlarında geliştirdikleri son ürünleri fuarda sergileyecek firmalarımızın her birine başarılar diliyorum. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarımızın verimli geçmesini temenni ediyor, tüm katılımcılara, tüm misafirlerimize şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel