Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayri meşrudur ve kabul edilemez" açıklamasında bulundu.

İsrail'in Somali'den tek taraflı ayrılma kararı alan Somaliland'i devlet olarak tanıma kararı sonrası ülkede tepkiler devam ederken; Somali Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geldi.

ERDOĞAN İLE KRİTİK ZİRVE

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşürken;Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Somali Dışişleri Bakanı Abdüsselam Abdi Ali ile bir araya geldi.

"İSRAİL'İN TANIMA KARARI KABUL EDİLEMEZ"

İki lider görüşmenin ardından kameraların karşısına geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, " İsrail'in Somaliland'ı tanıma kararı gayrimeşrudur ve kabul edilemez.Netanyahu hükümeti, Gazze, Lübnan, Katar'a yönelik saldırılarının ardından Afrika boynuzunu istikrarsızlığa sürükleme gayretindedir. Bölge ülkelerinin yanı sıra Avrupa Birliği ve Arap Ligi de İsrail'in kararını reddeden açıklamalar yaptı.

Sayın Trump'ın ilk beyanatı da gayet anlamlıydı. Kendisinin göreve geldiğinden beri ortaya koyduğu ve bizimde desteklediğimiz küresel barış vizyonuna uygun sözleri kıymetli buluyoruz. Bizim tavrımız ilkeseldir. Çözüme hizmet etmeyen her adım sorunu büyütür. Somali'nin toprak bütünlüğünü savunmaya ve Somalililerin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"FİLOMUZA İKİ YENİ GEMİ DAHİL ETTİK"

Erdoğan ayrıca şunları söyledi: "Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz Somali deniz alanlarında 9 ay araştırma yürüttü. 2026 yılında sondaj faaliyetlerine başlamayı planlıyoruz. Bu faaliyetlerimiz Somali halkının refahına önemli katkılar yapacaktır. Türkiye olarak filomuza iki yeni derin deniz sondaj gemisi dahil etmiş bulunuyor. İsimlerini Çağrı Bey ve Yıldırım olarak belirlediğimiz iki gemimizden ilk Somali açıklarından diğeri Karadeniz'de görev yapacak. Bu alanda dünyanın dördüncü büyük filosuna sahip olduk.

SOMALİ'DE UZAY LİMANI

Ayrıca Somali ile bir işbirliğini, uzay alanında tarihe geçiriyoruz. Bu anlaşma ile Somali'de bir uzay limanı kurmayı öngörüyoruz. 3 fazdan oluşan projenin ilk fazına Türkiye Uzay Ajansı ile yapımına başladık. Projemizle uzay ve fırlatma alanlarında önemli bir altyapı oluşturmayı amaçlıyoruz."

"TÜRKİYE'YE MÜTEŞEKKİRİZ"

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ise, "Son iki yılda Türkiye Somali yaptıkları çalışmalarla dikkat çekiyor. Türkiye'ye Somali'nin yanında durduğu için müteşekkiriz. Somali'nin ekonomik anlamda ayağa kalkmasında petrol ve gaz aramaları çok faydalı olacaktır. Bundan sonraki fazda yine sondaj çalışmaları devam edecek. Beraber atılmış bu adımlar Türkiye'nin Somali'yi desteklemek konusunda ne kadar istekli olduğunu gösteriyor" sözlerini sarf etti.

İSRAİL, SOMALİLAND'İ TANIYAN TEK ÜLKE

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 26 Aralık'ta Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu. Bu kararla İsrail, Somaliland'i tanıyan tek ülke oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'i ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.

SOMALİ'DE PROTESTOLAR

İsrail'in Somaliland'i tanımasının ardından ise Somali'nin başkenti Mogadişu'da yüzlerce kişi gösteriler düzenlemişti. İsrail'in kararını kınayan sloganlar atan göstericiler, Somali'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne vurgu yaparken; göstericiler, "Somali bölünemez" ve "Somaliland Somali'dir" sloganları atmıştı.

TÜRKİYE'DEN İSRAİL'İN SOMALİLAND KARARINA TEPKİ GELMİŞTİ

Dışişleri Bakanlığı da İsrail'in Somaliland bölgesini bağımsız bir devlet olarak tanıdığı yönündeki açıklamaya tepki göstermişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail'in Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanıdığı yönünde yaptığı açıklamanın Tel Aviv yönetiminin hukuk dışı eylemlerinin yeni bir örneğini teşkil ettiğini bildirmişti.