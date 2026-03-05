Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ı açıkça uyardı: İkazlarda bulunduk, dostluğumuzun önemi bilinmeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen esnaf ve sanatkarlarla iftar programında konuştu.

Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Hatay'da düşürülen balistik mühimmat konusunda İran'a gerekli uyarıların yapıldığını belirtti. Erdoğan, "Ülkemizin güvenliğine yönelik bir riskin ortaya çıkması durumunda müttefiklerimizle koordinasyon halinde bütün önlemleri titizlikle alıyoruz. Dünkü hadisede hassasiyetimizi çok açık ve net gösterdik. Benzer bir olayın tekerrür etmemesi için de gerekli ikazlarda bulunduk. Türkiye'nin dostluğunun, kadri kıymetinin bilinmesinin önemine dikkat çektik" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Dünyamız yakın tarihte eşi benzeri görülmemiş günler yaşıyor. Savaş ve sıcak çatışmalara her gün bir yenisi ekleniyor. Ne yazık ki başta batı dünyası olmak üzere uluslararası toplum, bütün bu olanları bir kez daha sadece izlemekle yetiniyor. Komşumuz İran'a yönelik hava saldırılarıyla bölgesel gerilim, ürkütücü bir boyut kazandı. Aralarında masum çocukların olduğu yüzlerce sivil hayatını kaybetti. İran'ın bölgedeki diğer ülkelere gönderdiği füzeler ve kamikaze İHA'lar ise ateşin çok daha büyük bir alana yayılma riskini ortaya çıkardı.

"EŞEL MOBİL SİSTEMİNİ DEVREYE ALDIK"

Hürmüz boğazının kapatıldığının açıklanması ile birlikte petrol ve doğalgaz fiyatlarında yüzde 20'lere varan artışlar oldu. Biz de akaryakıt fiyatlarında bu jeopolitik gelişmelerin, kaynaklı artışların önüne geçmek amacıyla eşel mobil sistemini devreye aldık. Buna göre benzin, motorin ve LPG'nin fiyatı artarsa artış tutarının yüzde 75'ine kadarı bu ürünlerin ÖTV'sinin indirilmesi suretiyle uygulanacak. Yani bu ürünlerdeki fiyat artışının 10 lira olması halinde bu tutarın sadece 2,5 lirası tabelaya yansıyacak, geri kalan 7,5 lira vergiden karşılanacak. Böylece hem akaryakıt fiyatları bahanesi ile fırsatçıların piyasayı bozmasını engellemiş hem de petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki dalgalanma dinene kadar devlet olarak vatandaşımızın yükünü paylaşmış olacağız.

"HASSASİYETİMİZİ ÇOK AÇIK VE NET GÖSTERDİK"

Ekonomiden ticarete, güvenlikten turizme ve tarıma geniş bir alanda menfi yansımaları olan tüm bu gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz. Bilhassa hudutlarımızın ve hava sahamızın güvenliğinin sağlanmasında en küçük bir ihmal ve tereddüt göstermiyoruz. Ülkemizin güvenliğine yönelik bir riskin ortaya çıkması durumunda ise müttefiklerimizle koordinasyon halinde bütün önlemleri titizlikle alıyoruz. Dünkü hadisede hassasiyetimizi çok açık ve net gösterdik. Benzer bir olayın tekerrür etmemesi için de gerekli ikazlarda bulunduk. Türkiye'nin dostluğunun, kadri kıymetinin bilinmesinin önemine dikkat çektik. Ülke ve millet olarak ilk günden beri barış için verdiğimiz mücadele apaçık ortadayken hiç kimse komşuluk ve kardeşlik hukukunu zedeleyen hatalı bir tavır içinde olmamalıdır.

"NAHÇIVAN'I HEDEF ALAN SALDIRIYI KINIYORUZ"

86 milyonun güvenliğini merkeze alan hassas bir politika izliyoruz. Bu tutumumuzu muhafaza edeceğiz. Telefon görüşmelerimiz hız kesmeden sürüyor. Bugün Malezya Başbakanı, Fransa Cumhurbaşkanı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile görüştük. İlham kardeşime Nahçıvan'ı hedef alan bugünkü saldırıdan üzüntü duyduğumuzu ve saldırıyı kınadığımızı ifade ettim. Bölgemizde daha fazla kan dökülmemesi, daha fazla masumun hayattan koparılmaması için yürüttüğümüz çok boyutlu diplomasimizi devam ettireceğiz. Kimse endişe etmesin. Allah'ın izniyle Türkiye bu bölgesel türbülanstan da başarıyla çıkacaktır.

"EKONOMİMİZ 2025 YILINDA YÜZDE 3,6 BÜYÜDÜ"

Geçtiğimiz günlerde açıklanan büyüme rakamlarını takip ettik. Dünyadaki belirsizliklere, bölgemizdeki dalga boyu krizlere rağmen ekonomimiz 2025 yılında yüzde 3,6 büyüdü. Milli gelirimiz 1,6 trilyon dolara, kişi başına gelirimiz 18 bin 40 dolara yükseldi. Sanayi sektörümüz son 5 yılın en yüksek büyümesini kaydetti. Bu rakamlarla 2025'te OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen üçüncü ekonomi olduk. G20 ülkelerinde ise beşinci sırada yer alıyoruz. En büyük baş ağrımız enflasyonu hedeflediğimiz seviyelere indirdikçe, fiyat istikrarını sağladıkça, geçici zorlukları aştıkça Türkiye'nin ekonomisi inşallah daha da güçlenerek farklı bir ivme yakalayacaktır. Şu tartışmasız bir gerçek ki elde ettiğimiz bu başarılarda sizlerin büyük katkısı vardır. Rabbim sizlerle birlikte büyük ve güçlü Türkiye'yi bizlere nasip eylesin.

Değerli kardeşlerim, hükümet olarak hiçbir zaman ticaret erbabımızı yalnız bırakmadık. Destek paketleri, teşvik, kredi imkanlarımızla ve düzenlemelerle esnafımızın ayakta kalması ve geleceğe güvenle bakabilmesi için gerekli adımları attık. Salgın sürecinde zarara uğrayan esnafımıza yaklaşık 4 ayrı program kapsamında yaklaşık 9 milyar lira hibe desteği sağladık. 6 Şubat depremleri sonrası, bölgedeki 27 bin 202 esnaf ve sanatkârımıza Halkbank üzerinden 6,7 milyar lira tutarında destek kredisi kullandık. 2002'de 5 bin lira olan faiz indirimli kredi şahıs üst limitini 2025'te tam 1 milyon liraya çıkardık. İşyeri ve taşıt alımları kapsamındaki indirim kredilerin üst limitini 2,5 milyon liraya yükselttik. Ticari araç edinme kredisine 0-5 aralığındaki araçları da dahil ettik. İşletme kredilerini yüzde 33, yatırım kredilerini yüzde 66,6 oranında artırdık. Krediler üzerinden banka ve kooperatiflerce yapılan kesintilerde de önemli iyileştirmeye gittik. 2002'de bloke krediler üzerinden yapılan kesintiler yüzde 19'du, bugün bu kesintiler doğrudan kullanımda yüzde 3,5, kefaletli kullanımda yüzde 6'ya indi. 1951-2002 arasında esnaf ve sanatkârlara kullandırılan toplam kredi tutarı 152 milyondu, son 24 yılda ticaret erbabımıza 752 milyar liranın üzerinde kredi desteği sunduk."