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Kırşehir'de sağanak, sel ve su baskınlarına neden oldu

Kırşehir'de sağanak, sel ve su baskınlarına neden oldu
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Kırşehir'de etkili olan sağanak ve dolu, birçok iş yeri ve bodrum katını su altında bıraktı. Ulaşım aksarken, 260 sel ve su baskını ihbarı alındı, 22 kişi mahsur kaldı.

Kırşehir'de sağanak, bazı noktalarda sel ve su baskınlarına neden oldu.

Kentte akşama doğru etkisini artıran sağanak ve dolu nedeniyle çok sayıda iş yeri ve bodrum katını su bastı.

Ankara Caddesi'nin suyla kaplanması ulaşımı olumsuz etkiledi, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı ile Terme ve Lise caddelerinde sele neden olan yağışlar nedeniyle bazı iş yerleri ve araçlar su altında kaldı.

Vatandaşlar, iş yerlerine dolan suyu tahliye etmeye çalışıyor.

Terme Caddesi'nde çiçekçi dükkanı işleten Serkan Erel, sağanağın ardından sel meydana geldiğini söyledi.

Mağdur olduklarını belirten Erel, "Öncelikli olan yerler var, birisi de bu bölge. Biz burada her sene bu çileyi çekiyoruz." dedi.

Vali Murat Sefa Demiryürek, İl Emniyet Müdürü Mesut Görücü, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım, İl AFAD Müdürü Uğur Olgun ve ilgili daire amirleri, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kavşağı'nda iş yerleri ve bodrumları su basılan alanda incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

"260 sel ve su baskını ihbarı alındı"

Bölgedeki esnaf ve vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulunan Demiryürek, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent merkezinde yoğunlaşan yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde sel ve su baskınlarının yaşandığını söyledi.

Sahada fedakarca görev yapan personele teşekkür eden Demiryürek, "Bugün saat 17.00'den itibaren yoğunlaşan ve son 24 saat içerisinde ilimiz genelinde metrekareye 56,4 kilogram yağış düşmüştür. Yağışlar seviye ve kot olarak düşük yerlerde su baskınlarına neden oldu. Şu ana kadar il merkezinde toplam 260 sel ve su baskını ihbarı alındı, büyük bölümüne müdahale edildi. 22 vatandaşımız mahsur kaldığı için müracaatçı oldular, ekiplerimiz onları bulundukları yerlerden aldı. Valiliğimiz koordinasyonunda AFAD, İl Özel İdaresi, Kırşehir Belediyesi ile Boztepe, Mucur ve Kaman Belediyeleri ile emniyet ve jandarma ekiplerimizle sel ve su baskınları olan bölgelerde müdahalede bulunuyoruz. DSİ Bölge Müdürlüğümüzün de ekip ve iş makineleri de sahada gerekli müdahaleleri yapıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Serkan Güner
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