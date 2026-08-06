Haberler

Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi

Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'da 48 dereceyi bulan sıcaklık nedeniyle vatandaşlar park ve yeşil alanlarda serinlemeye çalışırken, şemsiye ve şapka kullanımı arttı. Tarihi çarşıda vantilatörler devreye alınırken, bazı caddelerde sakinlik yaşandı.

Şanlıurfa'da etkisini sürdüren sıcak hava, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Termometrelerin 48 dereceyi gösterdiği kentte, sıcaktan korunmak isteyen vatandaşlar parklar ile Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda serinlemeye çalıştı.

CADDE VE SOKAKLAR BOŞ KALDI

Bazı vatandaşların güneşten korunmak amacıyla şapka ve şemsiye kullandığı gözlenirken, tarihi çarşılar bölgesinde alışveriş yapanların daha rahat vakit geçirebilmesi için vantilatörler çalıştırıldı.

Yüksek sıcaklık nedeniyle kentin bazı cadde ve meydanlarında ise sakinlik yaşandı.

Kaynak: AA
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları

İşte tarihi anlaşmanın detayları: 3 ülkeden birine saldırı olursa...
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMesut:

Bizde üşüyoruz burda

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bolu Dağı Tüneli'nde korkutan yangın: Ankara istikameti ulaşıma kapandı

Tünelde korkutan yangın: Trafik kapandı; kilometrelerce kuyruk oluştu
Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı

Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı
Eğitmen, küçük çocuğu öldüresiye dövdü

Küçücük çocuğa kan donduran işkence kamerada
Emlakçı tarafından dolandırıldığını öne süren kadın intihar girişiminde bulundu

Çatıya çıkıp tek bir kişinin ismini verdi! Kadının iddiası vahim
Bakan Kurum: Bu işler ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez

Törene damga vuran "ahbap çavuş" çıkışı
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın

Bir babanın en zor günü! Dizlerinin üzerine çöküp feryat etti
Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi

Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi