Şanlıurfa'da termometreler 48 dereceyi gösterdi
Şanlıurfa'da 48 dereceyi bulan sıcaklık nedeniyle vatandaşlar park ve yeşil alanlarda serinlemeye çalışırken, şemsiye ve şapka kullanımı arttı. Tarihi çarşıda vantilatörler devreye alınırken, bazı caddelerde sakinlik yaşandı.
Şanlıurfa'da etkisini sürdüren sıcak hava, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Termometrelerin 48 dereceyi gösterdiği kentte, sıcaktan korunmak isteyen vatandaşlar parklar ile Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki yeşil alanlarda serinlemeye çalıştı.
CADDE VE SOKAKLAR BOŞ KALDI
Bazı vatandaşların güneşten korunmak amacıyla şapka ve şemsiye kullandığı gözlenirken, tarihi çarşılar bölgesinde alışveriş yapanların daha rahat vakit geçirebilmesi için vantilatörler çalıştırıldı.
Yüksek sıcaklık nedeniyle kentin bazı cadde ve meydanlarında ise sakinlik yaşandı.
Kaynak: AA