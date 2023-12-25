Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 2. Pist Açılış Töreni'nde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ne Kandil ve Suriye'deki terör baronlarının ne de bu hainlerin yularını ellerinde tutanların bizi yolumuzdan alıkoymasına müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Erdoğan, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı 2. Pist Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak" hedefiyle Türkiye'yi dünyanın en geniş uçuş alanına sahip ülkelerinden birine dönüştürdüklerini söyledi.

Saymaya kalkıldığında saatler alacak havacılık atılımını 2002'den itibaren alınlarının akıyla hayata geçirdiklerini belirten Erdoğan, havacılık sektörünü ve hava ulaşımı altyapısını daha da güçlendirmek için projelerine yenilerini eklediklerini kaydetti.

Çukurova Bölgesel, Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanlarının inşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini bildiren Erdoğan, "Hem Adanalı hem de Mersinli kardeşlerimizin hasretle beklediği Çukurova Havalimanı'nı önümüzdeki ay açmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Altyapı çalışmaları biten Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanlarının üstyapı işlerini de tamamlayarak 2025 yılı içinde açılışlarını yapacaklarına dikkati çeken Erdoğan, artan yolcu ve yük sayıları sebebiyle gündeme aldıkları Trabzon Yeni Havalimanı Projesi çalışmalarının da devam ettiğini vurguladı.

Antalya Havalimanı'nın kapasite artırımına yönelik yatırım çalışmalarının da hızla sürdüğünü dile getiren Erdoğan, bu havalimanının 35 milyon olan yolcu kapasitesini yıllık 80 milyon yolcuya çıkaracaklarını anlattı.

"Yaklaşık 300 milyon avroluk yatırım yapıyoruz"

2022 yılı Aralık ayında Esenboğa Havalimanı'nın ilave yatırım ve 25 yıllık işletmesini kapsayan kamu-özel işbirliği ihalesini gerçekleştirdiklerini ifade eden Erdoğan, "Esenboğa'ya devletimizin kasasından bir kuruş harcamadan yaklaşık 300 milyon avroluk yatırım yapıyoruz. Bu yatırımlar tamamlandığında havalimanımızın kapasitesi yıllık 30 milyon yolcuya yükselecek ve havalimanımız üçüncü pistine kavuşacaktır." dedi.

6 Şubat depremlerinde hasar gören "Hatay Havalimanı Pat Sahaları Onarımı ve Gelişimi" ihalesini de kısa süre önce gerçekleştirdiklerini, yapım çalışmalarına 21 Kasım itibarıyla başlandığını anlatan Erdoğan, zemin taşıma gücünün arttırılmasını sağlayacak 14 kilometre uzunluğundaki çevre güvenlik duvarıyla bu havalimanının bulunduğu alanın su taşkınlarına karşı korunacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete sürekli karamsarlık zerk eden felaket tellallarına aldırmadan hedefleri doğrultusunda ilerlemeyi sürdüreceklerini, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci asrını "Türkiye Yüzyılı"yla taçlandırıncaya kadar durmadan, dinlenmeden çalışacaklarını söyledi.

"Kefenimizi giyerek çıktığımız bu zorlu yolculukta haktan ve halktan başka hiçbir güç tanımıyoruz"

Günü kurtarma peşinde koşanların değil geleceği görerek uzun vadeli plan yapanların tarihe mührünü vurabileceğine inandıklarını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"İş yerine laf üretenlerden ülkeye ve millete hayır gelmez. Son 21 yılı iktidarda olmak üzere 40 yıllık siyasi mücadelemizin amacı, emanetini taşıdığımız aziz milletimize layıkıyla hizmet edebilmektir. Kefenimizi giyerek çıktığımız bu zorlu yolculukta haktan ve halktan başka hiçbir güç tanımıyoruz. Bugüne kadar diklenmedik ama her zaman dik durduk. Baskılara, tehditlere, emperyalist güçlerin ülkemizle ilgili yazdığı karanlık senaryolara asla eyvallah etmedik. Darbecisinden vandalına, teröristinden beşinci kol elemanına kadar milletin muazzez iradesine saldıranların heveslerini kursaklarında bıraktık. İçinde bulunduğumuz kritik dönemde de aynısını yapacağız. Gözlerimizi hedeflerimizden bir an olsun ayırmayacağız. Ne Kandil ve Suriye'deki terör baronlarının ne de bu hainlerin yularını ellerinde tutanların bizi yolumuzdan alıkoymasına müsaade etmeyeceğiz."

Terörle ülke siyasetinin şekillendirildiği eski Türkiye'nin artık geride kaldığını, terör saldırılarıyla milleti bölme planlarının raf ömrünün tükendiğini vurgulayan Erdoğan, Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Alevi'si ve Sünni'siyle 85 milyonun kardeşliğine kastedilmesine ve milletin arasına nifak sokulmasına kesinlikle izin vermeyeceklerini dile getirdi.

Terörle mücadele mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her kim kalleşlerin eylemlerini kendine siper ederek birliğimize, dirliğimize, beraberliğimize saldırıyorsa terörün amaçlarına hizmet ediyor demektir. Bu konuda bilhassa gençlerimizin çok dikkatli olmalarını, sureti haktan görünerek ters manyel yapan provokatörlere asla itibar etmemelerini bekliyoruz." diye konuştu.

Terörle kendilerini yıldıracakları vehmine kapılanlara şu ikazı yapmakta fayda gördüğünü dile getiren Erdoğan, "Son 21 yılda her şeyi denediniz, her yola başvurdunuz fakat bizim kutlu yolculuğumuza set çekemediniz. Türkiye Yüzyılı'nın inşasına da Allah'ın izniyle engel olamayacaksınız. Son 21 yılda defalarca hüsrana uğradınız. İnşallah yine kaybedeceksiniz. Bir kez daha rezil ve zelil olmaktan kurtulamayacaksınız. Oyunlarınızı biliyoruz, emellerinizi biliyoruz, kim olduğunuzu çok iyi biliyoruz. Şunu hiçbir zaman unutmayın: Ömrümüz yettiği sürece, nefesimiz yettiği sürece, aziz milletimizin desteği bizimle olduğu müddetçe sizinle mücadele etmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Şehit askerlere rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Terörle yol yürüyenlere, terör örgütlerini maşa olarak kullananlara, iradesini Kandil'deki alçaklara teslim edenlere, '3-5 oy alacağız' diye bölücü hainlere kapı kulu olanlara meydanı asla bırakmayacağız. Teröriste 'terörist' dememek için kırk takla atan, kırk farklı kılığa giren siyasi bukalemunların maskelerini indirmekte kararlıyız. Bu akşam gençlerimizle bir araya geldiğimizde tüm bu konuları çok daha ayrıntılı, çok daha açık yüreklilikle konuşma fırsatı bulacağız. 'Rabb'im yolumuzu, bahtımızı açık etsin' diyorum. Vatanımızın bekası, devletimizin bütünlüğü, milletimizin istiklal ve istikbali için can veren kahraman askerlerimizi rahmetle yad ediyorum. Yaralı askerlerimize Mevla'dan acil şifalar diliyorum. Hudutlarımız içerisinde ve sınır ötesinde kahramanca görev yapan tüm Mehmetçiklerimize ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Şehitlerimizin ailelerine, yakınlarına ve silah arkadaşlarına buradan tekrar başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Bu düşüncelerle açılış gururunu yaşadığımız Sabiha Gökçen Havalimanı 2. Pisti'nin şehrimize, bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu güzel eserin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen Bakanlığımızı, kurumlarımızı, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi canıgönülden tekrar tebrik ediyorum. Sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum."

İkinci pistin ilk yolcusu Erdoğan, Ankara'ya hareket etti

Törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, bazı milletvekilleri ve davetliler katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'nin en geniş uçuş ağına sahip ülkelerden biri olduğunu gösteren, havalimanlarının işaretli bulunduğu tabloyu hediye etti.

Törende Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın dua etmesinin ardından protokol üyeleri kurdele kesti.

Bu sırada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öncelikle bu ikinci pisti Allah'a hamdolsun yetiştirdik. Sabiha Gökçen, ihtiyaca cevap vermiyordu." dedi.

Erdoğan, dünyada artık Türkiye'nin her yönüyle bir ilk olduğunun altını çizdi.

"Bu millet kimin kim olduğunu gayet iyi biliyor"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle yoğun mücadele yürüttüğünü dile getiren Erdoğan, daha da fazlasıyla yok edeceklerini vurguladı.

Şehitlerin de olduğunu belirten Erdoğan, "Ama biz şuna inanıyoruz: 'Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Canı cananı bütün varımı alsın da Hüda, etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.' Böyle inanıyoruz. Bütün şehit ailelerine, özellikle sabrıcemil hatırlatıyoruz. Onlar şehit anneleri, şehit babaları ve makamları ali, Sevgililer Sevgilisi Peygamberimize komşu. Bu yola böyle inandık. Başımızı da böyle koyduk ve böyle de yürüyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Manisa'da katıldığı şehit cenazesinde protesto edilmesine ilişkin, "İşte bir tanesi Manisa'da gitmiş, orada güya gövde gösterisi yapacak. Ne oldu? Artık bu millet kimin kim olduğunu gayet iyi biliyor. Öyle herkese yol geçen hanı demiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sabırla 31 Mart'taki yerel seçimlere hazırlandıklarını vurgulayan Erdoğan, "31 Mart'a öyle hazırlanmalıyız ki kapımıza uğramaya inşallah bunların ne yüzleri ne gözleri, hiçbir şeyinin olmaması lazım. Sizlerden bunu bekliyorum." şeklinde konuştu.

Kurdele kesiminin ardından Erdoğan, ikinci pistin ilk yolcusu olarak uçakla Ankara'ya hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protokol üyeleri uğurladı.

(Bitti)