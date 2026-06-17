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Erdoğan'a 5 ülkeden güven mektubu

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AB-Türkiye Delegasyonu Başkanı, Kore Cumhuriyeti, Moğolistan, Kuveyt ve Malezya'nın Ankara Büyükelçileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

(ANKARA) - AB- Türkiye Delegasyonu Başkanı, Kore Cumhuriyeti, Moğolistan, Kuveyt ve Malezya'nın Ankara Büyükelçileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa Birliği (AB)-Türkiye Delegasyonu Başkanı, Kore Cumhuriyeti, Moğolistan, Kuveyt ve Malezya'nın Ankara Büyükelçileri'ni kabul ettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndaki kabulde, AB Delegasyonu Büyükelçisi Aivo Orav, Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Sukjong Boo, Moğolistan Büyükelçisi Ochir Lkhagvasuren, Kuveyt Büyükelçisi Mohammad Marzouq Salman Al Shabo ve Malezya Büyükelçisi Adlan Mohd Shaffieq Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Kaynak: ANKA
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