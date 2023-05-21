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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert tepki: Hiçbir seçimin ardından insanımızı tehdit etmedik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert tepki: Hiçbir seçimin ardından insanımızı tehdit etmedik

Güncel Haberler

İkinci tur seçimleri öncesi deprem bölgesindeki ziyaretlerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur önesinde Hatay'da düzenlenen mitingde konuşuyor.

Haberler.com / Emre İliksiz - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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