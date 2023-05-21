Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert tepki: Hiçbir seçimin ardından insanımızı tehdit etmedik
Güncel Haberler
İkinci tur seçimleri öncesi deprem bölgesindeki ziyaretlerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da vatandaşlara hitap etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur önesinde Hatay'da düzenlenen mitingde konuşuyor.
Sizce Sinan Oğan 2. turda kimi destekleyecek?— Haberler.com (@Haberler) May 20, 2023
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023