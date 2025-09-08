Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2 polisimizin şehit edilmesine ilk yorum: Saldırganın bağlantıları araştırılıyor

İzmir'in Balçova ilçesinde Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'nde pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın şehit oldu, 2 polis memuru da yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli E.B. (16), düzenlenen operasyonla yaralı olarak yakalandı.

2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış konuşmasında Türkiye'yi yasa boğan saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Erdoğan, " İzmir'den acı haber aldık. Saldırıda şehit olan polislerimize rahmet diliyorum" dedi.

Olayın faili olan 16 yaşındaki bir şahsın yakalandığını ve bağlantılarının araştırıldığını belirten Erdoğan, "Tüm emniyet teşkilatımızın başı sağ olsun." dedi.

SALDIRININ DETAYLARI

Balçova ilçesi Çetin Emeç Mahallesi'nde sabah saatlerinde Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne giden E.B., pompalı tüfekle nöbet kulübesine ateş etti. Burada görevli polis memuru Hasan Akın şehit olurken, silah sesleri üzerine merkezde görevli polisler, saldırgana müdahale etti. Polislerle saldırgan arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir de şehit oldu. İhbar üzerine merkeze sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan polis memurları Ömer Amilağ ile Murat Dağlı ile elinden yaralanan bir sivil vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Amilağ'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

YARALI YAKALANDI

Olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için polis ekipleri bölgede operasyon düzenledi. Operasyonda saldırgan E.B., yaralı olarak yakalandı. E.B., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

8 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını, 2 Cumhuriyet başsavcı vekili ile 6 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı.

"DAHA ÖNCE SUÇ KAYDI OLMAYAN BİR LİSE ÖĞRENCİSİ"

Saldırının ardından polis merkezine gelen İzmir Valisi Süleyman Elban da açıklamalarda bulundu. Elban, şu ifadeleri kullandı:

"16 yaşında lise 3 öğrencisi daha önce herhangi bir suç kaydı olmayan bir kişi tarafından saldırı düzenleniyor. Nöbet kulübesine ilk ateş açılıyor ve orada maalesef bir polis memurumuz açılan ateşte yaralanıyor ve orada şehit oluyor. Daha sonra yakalamaya yönelik yapılan çalışmalar sırasında yine orada lojmanda ikamet eden polis başmüfettişi arkadaşımız da çıkan çatışmada şehit oluyor. 1 polis memuru arkadaşımız, 1 başmüfettişi arkadaşımız çıkan çatışmada şehit oldu. 2 polis memurumuz hastanede tedavi altına alındı. Burası yoğun bir sokak, 1 vatandaşımız çıkan çatışmada elinden hafif şekilde yaralandı. Saldırgan yaralı olarak ele geçirildi. Alsancak Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. Üzgünüz, polis teşkilatımızın ve milletimizin başı sağ olsun. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum.

"BABASININ 10 SENE ÖNCE ALDIĞI BİR POMPALI TÜFEK"

Olayı çok yönlü araştırıyoruz. Tam olarak netleştirdiğimizde detaylı bilgileri paylaşacağız. Olayı gerçekleştiren katil zanlısı 16 yaşında. Bu sokakta oturuyor. Suç kaydı bulunmuyor, suç sebebiyle gözaltına alınmışlığı bulunmuyor. Karakola şikayet yok, suç kaydı ya da UYAP kaydı yok. Bol miktarda pompalı tüfek mermisi de görmüşsünüzdür. Babasının 10 sene önce aldığı bir pompalı tüfek."