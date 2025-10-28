Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Altay Tankları Teslimat Töreni"nde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "1,5 milyon mühendislik saatiyle, 35 bin kilometreyi kapsayan test süreciyle, 3 bin 700 fiili atışla tüm aşamaları geçen Altay Tanklarımızın ilkini, bugün kahraman ordumuza teslim etmenin gururunu yaşıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramankazan'da "BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi Açılışı ve İlk Yeni Altay Tankları Teslimat Töreni"nde yaptığı konuşmada, savunma sanayisinde yaptıkları bütün yatırımların gerçek değerinin gelecek yıllarda çok daha iyi anlaşılacağını, muhalefetin küçümsediği ve itibarsızlaştırmak için her yolu denediği projelerin neye tekabül ettiğini sonraki nesillerin daha net göreceğini dile getirdi.

Ulaştıkları noktayı asla yeterli bulmadıklarını belirten Erdoğan, "Şu Altay Tanklarını bugün burada görüyoruz. Yeterli mi? Bize göre yeterli değil. Biz çok daha ileri teknolojiyi yakalamak durumundayız. Bu Alman teknolojisiydi. Biz şimdi onu çok daha ileri taşıdık." dedi.

Erdoğan, büyük kararlılıkla hamlelerine devam ettiklerini söyleyerek, "1,5 milyon mühendislik saatiyle, 35 bin kilometreyi kapsayan test süreciyle 3 bin 700 fiili atışla tüm aşamaları geçen Altay Tanklarımızın ilkini bugün kahraman ordumuza teslim etmenin gururunu yaşıyoruz. Güncel muharebe ortamına en yüksek düzeyde adapte olmak üzere yeni sistemlerle donatılan Altay Tankımız en zorlu çevre koşullarına uygun olarak geliştirildi." diye konuştu.

Altay Tankının atış gücü, devamlılık ve mobilite kabiliyetlerine dönük testleri başarıyla tamamladığını aktaran Erdoğan, bu yıl başlattıkları teslimatı gelecek senelerde daha da artan sayılarla gerçekleştireceklerini bildirdi.

Erdoğan, takip eden partilerde, yerli ve milli imkanlarla geliştirdikleri BATU Güç Grubu ile Altay Tanklarını ordu envanterine katacaklarını belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Altay'la birlikte Leopard 2A4 modernizasyon projemizin de teslimini önümüzdeki sene yapacağız. Dost ve müttefik ülkelerin de yoğun ilgisiyle Altay, yurt dışı pazarlarda Türk savunma sanayisinin etki ve görünürlüğüne önemli bir katkı sunacak. Şunu da özellikle belirtmek istiyorum, Altay ile birlikte tank teknolojisinde yeni bir dönemin kapılarını ardına kadar açmış oluyoruz. Altay'ın üretim ve geliştirme sürecinde edindiğimiz tecrübe ile dijital kontrol sistemlerinden yapay zeka destekli karar alma yapılarına, otonom hareket yeteneklerinden ileri koruma sistemlerine büyük bir yetkinlik kazandık. Bu birikimi en iyi şekilde değerlendirecek, gelecekte dünya sahnesine çıkaracağımız yeni ürünlerimizi inşallah daha da geliştireceğiz.Rabbim yar ve yardımcımız olsun."

Erdoğan, BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisinin bir kez daha hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunarak, "Teslimatını yaptığımız Altay Tankımızın, peygamber ocağımızın güç ve caydırıcılığına katkı yapmasını temenni ediyorum. Bu eserleri ordumuza ve milletimize kazandıran BMC firmamıza, Savunma Sanayi Başkanlığımıza, tesisin yapımında emeği geçen her bir kardeşime, bilhassa da proje ortaklarımız Katar'a canı gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Törenden notlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tören öncesinde, bugüne özel üretilen, üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan, beyaz ve turkuaz renkteki Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili Togg'un limuzin versiyonu ile BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi'ni gezdi.

Togg'u kullanan BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, 15 dakika süren tesis turunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Altay Tankının üretim alanlarına ilişkin bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, tesis turunda, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali Al Sani, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BMC tarafından üretilen Altuğ 8x8 zırhlı muharebe aracına ilişkin bilgi aldı, araç önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan ve beraberindekilerin tören alanında yerlerini almasının ardından Altay Tankı ve üretim tesislerinin tanıtım videosu ile Türkiye'nin milli tank geliştirme serüveninin anlatıldığı videolar izlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki Altay Tankının da yer aldığı platformda konuşmasını gerçekleştirdi.

Erdoğan'a, konuşmasının ardından günün anısına, Altay Tankının ilk üretim çeliğinin taşlarından yapılan motifi takdim edildi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de Altay Tankı Teslim Belgesini, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Toker'e takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler Altay Tankı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yapılan duanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Şeyh Saud bin Abdurrahman bin Hasan bin Ali Al Sani, Cumhurbaşkanlığı Kabine üyeleri, AK Parti Genel Başkan yardımcıları, milletvekilleri ve komutanlarla kurdele keserek, tesis açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra yeni Altay Tankı ile Türk savunma sanayii şirketleri tarafından üretilen zırhlı araçların kabiliyetlerini sergilediği geçit törenini izledi. Yeni Altay Tankı, hazırlanan tırmanma platformunda, manevra kabiliyetini ve çevikliğini sergiledi.

