Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin istikrarını tehdit eden hiçbir hadise tesadüf değildir

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin siyasi istikrarını, sosyal huzurunu, ekonomik işleyişini, her alandaki güvenliğini tehdit eden hiçbir hadise, hiçbir gelişme tesadüf değildir. Hepsi de aynı senaryonun ürünüdür, aynı oyunun bir parçasıdır, aynı kötü niyetlerin yansımasıdır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 90. Yıl Spor Salonu'ndaki AK Parti Yalova Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'yi kalkındırma ve büyütme peşinde olduklarını söyledi.

Milleti müreffeh ve huzurlu bir hayata kavuşturmanın derdinde olduklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP ve DEM'e yönelik eleştirilerimizin sebebi de sömürgecilerin ve emperyalistlerin değirmenlerine su taşıyarak, işte bu hedeflerin önünü kesmeye kalkmalarıdır. Yoksa biz ülkenin ve milletin hayrına siyaset izleyen, programı ve projesi olan herkesle görüşmeye, konuşmaya, birlikte hareket etmeye varız. Nitekim Cumhur İttifakı çatısı altında bunu yapıyoruz. Cumhur İttifakı, milletvekili veya belediye başkanlığı paylaşımı pazarlığı için değil, ülkenin bekası, milletin geleceği, devletimizin bütünlüğü için kurulmuş bir ilkelerin ittifakıdır. Allah'ın izniyle 31 Mart'tan sonra da bu ittifakla Meclis'te ve belediyelerde ülkeye ve millete nice güzel hizmetler kazandırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yalova'nın bu seçimde kendine yakışanı yaparak sadece kendi geleceğine sahip çıkmakla kalmayıp tüm Türkiye'ye çok güzel bir mesaj vereceğine inandığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Marmara Bölgemizin bu nadide şehrinin hayallerine uygun ve hak ettiği hizmetleri alabilmesi için milletvekiliyle, belediye başkanıyla, cumhurbaşkanıyla hep birlikte çalışacak, koşturacağız. Tabii bunun için önce sizlerin sandıkları patlatması gerekiyor." dedi.

Kalabalığa, "Sizlerden bunun sözünü istiyorum. Söz mü?" diye seslenen ve "Söz" yanıtını alan Erdoğan, "Bilirim ki Yalova delikanlı şehirdir, sözünde durur. Söz mü?" diye sorusunu yineledi. Vatandaşlar da "Söz" diyerek yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasette yarım asrı, belediyecilikte 30 yılı, ülkeye hizmette 21 seneyi geride bıraktığını hatırlatarak, hem ülke hem de dünya için hayalleri olduğunu, bunun yanı sıra Türk medeniyetinin binlerce yıllık birikimini öğrendikçe ufkunun açıldığını dile getirdi.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ecdadın bu coğrafyayı asırlardır nasıl yönettiğinin sırlarına vakıf oldukça heyecanımız arttı. Buna karşılık ülkemizin bulunduğu yere baktıkça üzülüyor, adeta isyan noktasına geliyor, Türkiye'nin potansiyeli ve dinamizmi çok daha fazlasına el verdiği halde bunların ne için harekete geçirilmediğini anlamakta zorlanıyorum. Belediye başkanlığımızın ardından başbakan ve cumhurbaşkanı olarak ülkenin yönetiminde sorumluluk üstlendikçe meselelerin arka planındaki işleyişi daha iyi görme imkanı bulduk. Asırlık hesaplaşmaları, asırlık korkuları, asırlık ataletlerin bir araya gelerek oluşturduğu iklimi değiştirmek için çok mücadele verdik."

Vesayet olarak adlandırdıkları güç odaklarının, Türkiye'nin silkinip ayağa kalkmasını engellemek için her yola başvurduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyet mitinglerinden Gezi olaylarına, darbe girişimlerinden terör saldırılarına, kaos çıkarma denemelerinden ekonomik tuzaklara kadar uzanan nice oyunları boza boza bugünlere geldik. Hala attığımız her adımda gizli veya açık pek çok tezgahla karşılaşıyoruz. Ülkemizin siyasi istikrarını, sosyal huzurunu, ekonomik işleyişini, her alandaki güvenliğini tehdit eden hiçbir hadise, hiçbir gelişme tesadüf değildir. Hepsi de aynı senaryonun ürünüdür, aynı oyunun bir parçasıdır, aynı kötü niyetlerin yansımasıdır. Amaç, Türkiye'yi hem kazanımlarından etmek hem hedeflerinden uzaklaştırmaktır. Dikkat ederseniz ülkemizin her başarısı bunların kabusu, her sıkıntısı sevinci haline dönüşüyor." diye konuştu.

Konuşması sırasında sevgi gösterisinde bulunan gençlere, "Gençler! Ben de sizlere aşığım." şeklinde yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Elbette 2023 hedeflerimize yürürken, Türkiye Yüzyılı için yola çıkarken karşılaştığımız zorlukları, sıkıntıları, engelleri az çok tahmin ediyordum. Ama böylesine pervasız ve saldırgan bir tavrı beklemiyordum. Buna rağmen Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle hepsinin de üstesinden geldik. Verdiğimiz mücadelenin en önemli dönüm noktaları seçimlerdir. Her seçim, Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesinde yeni bir safhayı temsil ediyor. Geçtiğimiz mayıs ayında son dönemlerin en önemli imtihanını başarıyla verdik. İnşallah 31 Mart'taki sandık imtihanından da alnımızın akıyla çıkacağız. Böylece 2028'e kadar tüm vaktimizi ve enerjimizi Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmeye teksif etme imkanı bulacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yalova merkez ve ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda partisinin Yalova merkez ve ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

AK Parti'nin Yalova merkez ve ilçelerinden aday gösterilen isimler şöyle:

Yalova Belediye Başkan adayı: Mustafa Tutuk

Altınova Belediye Başkan adayı: Regaip Ahmet Özyiğit

Armutlu Belediye Başkan adayı: Cengiz Arslan

Çınarcık Belediye Başkan adayı: Numan Soyer

Çiftlikköy Belediye Başkan adayı: Recep Hacı

Termal Belediye Başkan adayı: Hüseyin Sinan Acar.

Salondaki partililer, konuşması sırasında sık sık Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Salonda, "Misafir değil ev sahibi, geldi gönlümün efendisi", "Gençliktir arkandaki güç", "Biz varız yanında, yalnız değilsin", "Reis, güç verdiğin kadınlar buradalar", "Yalova'nın sözü tamam inşallah", "Benim için sen varsın, başkasını tanımam. Seni sevmeye devam" yazılı pankart ve afişler asıldı.

Konuşmasının ardından bir bebeği kucağına alarak seven Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yalova İl Teşkilatı ve belediye başkan adaylarıyla fotoğraf çektirdi.

(Bitti)