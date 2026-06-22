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İniş takımı arızalanan SunExpress uçağı paniğe neden oldu

İniş takımı arızalanan SunExpress uçağı paniğe neden oldu
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Zürih'ten Gaziantep'e gelen SunExpress uçağının iniş takımlarında teknik arıza meydana geldi. Kısa süreli panik yaşanırken uçak güvenli şekilde indi, havalimanı geçici olarak uçuşlara kapatıldı.

Gaziantep Havalimanı'na iniş yapmak üzere olan SunExpress'e ait yolcu uçağının iniş takımlarında meydana gelen teknik arıza, yolcular ve havalimanında bulunanlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Zürih'ten Gaziantep Havalimanı'na gelerek iniş yapan SunExpress uçağının iniş takımlarında teknik bir sorun meydana geldi. Arızanın fark edilmesinin ardından havalimanında kısa süreli panik yaşanırken, ekipler olaya hızla müdahale etti. Uçağın güvenli şekilde iniş yapmasının ardından pistte önlem amaçlı temizlik ve bakım çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar nedeniyle havalimanındaki uçuşlara da geçici olarak ara verildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Gaziantep Havalimanı'nın yeniden uçuş trafiğine açılacağı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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