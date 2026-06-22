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Beşiktaş'tan ayrılan Yiğit Arslan, Trabzonspor'a imza attı

Beşiktaş'tan ayrılan Yiğit Arslan, Trabzonspor'a imza attı
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Beşiktaş GAİN ile yollarını ayıran milli basketbolcu Yiğit Arslan, Trabzonspor Basketbol ile sözleşme imzaladı.

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı'na veda eden 30 yaşındaki milli basketbolcu Yiğit Arslan'ın yeni takımı belli oldu.

TRABZONSPOR'A İMZA ATTI

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Trabzonspor Basketbol, Yiğit Arslan ile sözleşme imzaladı. Bordo-mavili kulübün açıklamasında, "Hoş geldin, Yiğit Arslan. Takımımız, milli basketbolcu Yiğit Arslan'ı kadrosuna kattı. Yiğit'e formamız altında başarılı bir sezon dileriz." ifadelerine yer verildi.

BEŞİKTAŞ'TA KAPTANLIK YAPTI

Son 3 sezondur Beşiktaş GAİN forması giyen deneyimli şutör, siyah-beyazlı takımda kaptanlık sorumluluğunu da üstlenmişti. 

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Beşiktaş GAİN formasıyla ligde toplam 36 maça çıkan Yiğit Arslan; 7.1 sayı, 3.1 ribaund ve 1.7 asist ortalamaları ile mücadele etti.

Fatih Kayalı
Fatih Kayalı
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