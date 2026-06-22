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Antalya'da kayıp olarak aranan Polonyalı ormanlık alanda intihar etti

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Antalya'nın Kemer ilçesinde tatil için geldiği otelden ayrıldıktan sonra kaybolan Polonya vatandaşı turist, ormanlık alanda bel çantasıyla kendini asarak intihar etmiş halde bulundu.

Antalya'nın Kemer ilçesinde tatil için bulunduğu otelden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Polonya vatandaşı turist, yürütülen arama çalışmaları sonucunda ormanlık alanda bel çantasıyla kendini asarak intihar ettiği ortaya çıktı.

Kemer ilçesi Göynük Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otele konaklamak amacıyla gelen 44 yaşındaki Polonya vatandaşı Grzegorz Stefan Krzywania'nın, 17 Haziran'da otelden ayrıldıktan sonra uçağa binmesi gerekirken uçuşa katılmadığı ve kendisinden haber alınamadığı bildirildi.

İhbar üzerine güvenlik güçlerince şahsın bulunmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından güvenlik kamerası kayıtları incelendi, ilçedeki hastaneler kontrol edildi, taksi duraklarında araştırma yapıldı ve bölgedeki konaklama tesislerinin kayıtları gözden geçirildi. Ayrıca sahil kesiminde de arama faaliyetleri yürütüldü.

Yapılan çalışmalarda şahsa ulaşılamaması üzerine arama faaliyetleri genişletildi. İstihbarat timleri, JASAT ekipleri ve Kemer Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı personelince sürdürülen araştırmalar kapsamında, 22 Haziran'da Göynük'teki ormanlık alanda inceleme gerçekleştirildi.

Ekipler, kayıp olarak aranan kişinin bölgede ana yoldan yaklaşık 200 metre içeride ağaca, kaybolduğunda üzerinde bulunan bel çantası vasıtasıyla kendini asarak intihar ettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden turistin ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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