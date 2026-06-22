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Jose Mourinho'dan ayrılığa veto

Jose Mourinho'dan ayrılığa veto
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Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, takımdan ayrılması beklenen Gonzalo Garcia'nın ayrılığına engel oldu.

  • Jose Mourinho, Real Madrid altyapısındaki Gonzalo Garcia'nın transfer görüşmelerinin durdurulmasını istedi.
  • Mourinho, Gonzalo Garcia'yı kamp döneminde gözlemleyip analiz ettikten sonra geleceği hakkında karar verecek.

Real Madrid altyapısında sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Gonzalo Garcia’nın geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Yaz transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan genç golcü Gonzalo Garcia için deneyimli teknik adam devreye girdi.

MOURINHO İSTEDİ, AYRILIK İPTAL

Daha fazla süre bulabileceği bir takıma gitmek isteyen ve bu doğrultuda birçok kulübün transfer listesinde yer alan Gonzalo Garcia için ayrılık planları ertelendi. Matteo Moretto’nun haberine göre; Jose Mourinho kulüp yönetimine talimat vererek genç oyuncuyla ilgili yürütülen tüm transfer görüşmelerinin derhal durdurulmasını istedi.

MOURINHO YAKINDAN İNCELEYECEK

Deneyimli çalıştırıcının, Gonzalo Garcia’nın oyun yapısını ve yeteneklerini kendi kuracağı sistem için oldukça değerli bulduğu öğrenildi. Portekizli teknik adamın, genç futbolcuyu kamp döneminde yakından gözlemlemek ve detaylı bir analiz yapmak istediği, geleceğine dair son kararını ise bu sürecin ardından vereceği belirtildi. Birçok takımın radarında olan genç yeteneğin kulüpteki kaderini Mourinho'nun yapacağı bu inceleme belirleyecek.

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