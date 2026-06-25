Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde 51 şehidi rahmetle anıyorum

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Biliyorsunuz 20 gün sonra tarihimizin en alçak ihanetlerinden biri olan 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümünü idrak edeceğiz. Ruhlarını millet ve memleket düşmanlarına satan darbeci alçaklar o gece buradaki 51 vatan evladını kalleşçe şehit etmişlerdi. Şehadet şerbetini genç yaşta içen vakar ve cesaret timsali 51 şehidimize bugün bir kez daha yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Evet tam bin yıldır bu aziz milletin istiklal ve istikbali için can veren toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duran tüm şehitlerimizi kemal-i hürmetle yad ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Başkanlığı'nda düzenlenen mezuniyet törenine katıldı. Törende, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, emniyet mensupları ve aileleri de yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emniyet teşkilatına yönelik hayata geçirilen reformlara ve 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümüne dikkat çekti.

'TÜM MENSUPLARIMIZA ÜSTÜN MUVAFFAKİYETLER DİLİYORUM'

Mezuniyet heyecanı yaşayan polislerin yakınlarını tebrik ederek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mezuniyet heyecanı yaşayan genç polislerimizin eş, dost ve yakınlarına 'gözünüz aydın' diyor, her birine selamlarımı, muhabbetlerimi yolluyorum. Gerek engin bilgileri, gerekse hayat ve meslek tecrübeleriyle polislerimizi her anlamda teçhiz eden tüm hocalarımıza, yöneticilerimize ve amirlerimize tebriklerimi, takdirlerimi iletiyorum. Sizlerin vasıtasıyla 81 ilimiz ve 922 ilçemizin yanı sıra farklı ülkelerde görev yapan emniyet teşkilatımızın tüm mensuplarına Rabbimden üstün muvaffakiyetler diliyorum" dedi.

'51 ŞEHİDİMİZE BUGÜN BİR KEZ DAHA RAHMET NİYAZ EDİYORUM'

Konuşmasında 15 Temmuz darbe girişimine değinen Erdoğan, "Biliyorsunuz 20 gün sonra tarihimizin en alçak ihanetlerinden biri olan 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümünü idrak edeceğiz. Ruhlarını millet ve memleket düşmanlarına satan darbeci alçaklar o gece buradaki 51 vatan evladını kalleşçe şehit etmişlerdi. Şehadet şerbetini genç yaşta içen vakar ve cesaret timsali 51 şehidimize bugün bir kez daha yüce Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Tam bin yıldır bu aziz milletin istiklal ve istikbali için can veren, toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duran tüm şehitlerimizi kemal-i hürmetle yad ediyorum. Nazlı hilale sevdalı kahraman gazilerimizin her birine şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

'13 BİN 610 ÖĞRENCİMİZİN MEZUNİYET COŞKUSUNA ŞAHİTLİK EDİYORUZ'

11 farklı ülkeden gelerek eğitimini tamamlayan yabancı uyruklu mezunlara da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün polis akademisi bünyesindeki 30 farklı okulda eğitimleri sona eren 13 bin 610 öğrencimizin mezuniyet coşkusuna şahitlik etmenin gururunu yaşıyoruz. Polis akademisi eğitim merkezinden 531, polis meslek yüksekokulundan 2 bin 432 ve polis meslek eğitim merkezinden 10 bin 604 kardeşimiz bugünden itibaren emniyet teşkilatımızın saflarına katılacak. Ülkemizin huzur ve emniyeti için vazife üstlenecek bu evlatlarımızı tek tek kutluyor, her birine şimdiden görevlerinde başarılar diliyorum. Akademiyi dereceyle bitiren evlatlarımızı özellikle kutluyorum. Gambiya, Irak, Kamboçya, Kırgızistan, Kongo Cumhuriyeti, Maldivler, Moğolistan, Ruanda, Somali, Tacikistan ve Yemen olmak üzere 11 ülkeden gelerek burada eğitim gören 43 misafir öğrencimizi de aynı şekilde tebrik ediyorum. Polis akademimizin 1,5 asırlık köklü birikiminden istifade eden bu kardeşlerimiz kendi ülkelerinin emniyet birimlerinde inşallah en güzel şekilde görevlerini ifa edecekler. Birazdan diplomalarını alacak vatan evlatlarımız için burada bir hususu özellikle ifade etmek isterim" dedi.

'SUÇUN VE SUÇLUNUN HER TÜRLÜSÜYLE EN ETKİN ŞEKİLDE MÜCADELE EDECEKSİNİZ'

Genç polislere seslenerek görevlerinin önemini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizler çok önemli bir misyonu deruhte ediyor. Şehit ve gazilerimizin kutlu emanetini taşıyorsunuz. Şundan eminim ki her biriniz meslek hayatınız boyunca devletimizin şefkat elini milletimizle buluşturacak, kamu düzenini hukuk ve kanunlar çerçevesinde koruyacaksınız. Sokaklarımızın caddelerimizin şehirlerimizin emniyet ve selametini kimi zaman canlarınız pahasına sizler sağlayacaksınız. Organize suç örgütlerinden uyuşturucu tacirlerine, trafik magandalarından siber çetelere, tarihi eser kaçakçılarından sokak vandallarına, suçun ve suçlunun her türlüsüyle en etkin şekilde mücadele edeceksiniz. Çocuklarımızın güvenli bir ortamda okula gidip gelmesinin, anne ve babalarının evlatlarını gönül huzuruyla büyütebilmesinin teminatı sizler olacaksınız" diye konuştu.

'PUSULANIZ VİCDAN, GAYENİZ EMNİYET, HEDEFİNİZDE ADALET OLURSA YOLUNUZU ASLA ŞAŞIRMAZSINIZ'

Mesleğin zorluklarına karşı tavsiyelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülke sathında asayişin tam anlamıyla temin edilebilmesi için kimi zaman kendinize ve ailenize ayıracağınız vakitten feragat etmek zorunda kalacaksınız. Uykusuz kalacaksınız, zorlu şartlarda çalışacaksınız, bazen en kriminal kişilerle ve yapılarla muhatap olacaksınız. Fakat ne olursa olsun şunu asla unutmayacaksınız 'pusulanız vicdan, gayeniz emniyet, hedefiniz de adalet' olursa yolunuzu asla şaşırmazsınız. Merhameti ahlakı hak ve hukuku gözetirseniz bu aziz milletin gönlünde müstesna bir yer tutarsınız. Her birinizin bu ilkeler ışığında ülkemize ve milletimize layıkıyla hizmet edeceğinden en ufak bir şüphe duymuyorum. Bizler de devlet olarak polislerimize ve güvenlik birimlerimize en güçlü desteği sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin, yolunuzu da bahtınızı da hep açık eylesin diyorum" dedi.

'REFORM VE DÜZENLEMELERİ HAYATA GEÇİRDİK'

Emniyet teşkilatına sağlanan imkanlara ve yeni atama sistemine vurgu yapan Erdoğan, "Devletimizin imkanı genişledikçe ortaya çıkan katma değerden de 86 milyonun tamamının faydalanmasını temin ediyoruz. Zor, hassas ve mesuliyeti fevkalade yüksek bir görevi icra eden emniyet teşkilatımızın talep ve beklentilerini asla göz ardı etmiyoruz. Bu minvalde teşkilatımızın çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla iktidarlarımız döneminde pek çok adım attık. Özlük haklarından lojistik imkanlara, teknolojik altyapıdan insan kaynağına, geniş bir yelpazede reform ve düzenlemeleri hayata geçirdik. Yakın zamanda uygulamaya aldığımız görev puanına dayalı atama sistemi de bunlardan biridir. Emeği esas alan, şeffaflığı güçlendiren, aile bütünlüğünü gözeten bu sistemin personel rejiminde öngörülebilirliği artıracağına inanıyorum. Görev yapılan bölgeyi, fedakarlığı ve hizmet süresini dikkate alan bu uygulama teşkilatımızdaki adalet duygusunu da kuvvetlendirecektir. Yakın zamanda tayinleri açıklanan polis kardeşlerimi tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

'DÜZENLEMENİN HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM'

Kanun değişikliğine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Son olarak dün Gazi Meclisimizde kabul edilip yasalaşan teklifle Emniyet Teşkilatı Kanununda bir takım değişiklikler yapıldı. Personel yapısından eğitim ve denetim faaliyetlerine pek çok alanda önemli yenilikler getiren düzenlemenin hayırlı olmasını diliyorum. Bu düşüncelerle mezuniyet sevincine ve gurur günlerine iştirak ettiğimiz 13 bin 610 polisimizi bir kez daha ayrı ayrı kutluyorum. Gittiğiniz her yerde devletimizin vakarını, milletimizin değerlerini ve Türk Polisinin şerefli mirasını en güzel şekilde temsil edeceğinize inanıyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı