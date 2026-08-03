Şehit ve Gazi Ailelerine Haklar Genişletiliyor: Dokuz Maddelik Kanun Teklifi TBMM'de

(TBMM) - Ak Parti ve MHP'nin şehit ve gazi ailelerinin haklarına yönelik dokuz maddelik kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklifle, şehit anne ve babalarına asgari gelir güvencesi, malul sayılmayan gazilere aylık ve sosyal haklar, bakıma muhtaç gazilere evde bakım desteği ile 15 Temmuz gazileri, er gaziler, korucular, askeri öğrenciler ve sivillere yönelik çeşitli düzenlemeler öngörülüyor.

Ak Parti ve MHP tarafından hazırlanan şehit ve gazi ailelerinin haklarına yönelik "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", TBMM Başkanlığı'na sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, kanun teklifine ilişkin TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Toplantıya TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay katıldı. MHP Grubu'nun da imzasının bulunduğu kanun teklifi, toplam dokuz maddeden oluşuyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, teklifin Cumhur İttifakı tarafından imzalandığını belirterek, "Bu kanun teklifiyle Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın erbaş ve erler dahil askeri personeline, Milli İstihbarat Teşkilatı personeline, Emniyet Teşkilatımızın Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup olanlarına, güvenlik korucuları ve askeri öğrencilerin sorunlarına bir çözüm olmayı hedefleyen kanun teklifimizi Meclis Başkanlığımıza verdik" dedi.

Gül, Türkiye'nin bugün huzur içerisinde yaşamasında şehit ve gazilerin fedakarlıklarının önemine dikkat çekerek, "Başımızı huzur içerisinde koyuyorsak, bugün 'Terörsüz Türkiye'yi konuşuyorsak, bugün Türkiye çok güçlü bir şekilde bağımsız olarak ay yıldızlı bayrağını dalgalandırıyorsa şehitlerimizin, gazilerimizin ortaya koymuş oldukları büyük fedakarlık burada çok önemlidir ve her zaman milletimiz, her zaman bu ülkenin 86 milyonu şehitlerimizi, gazilerimizi her zaman minnetle ve şükranla hep anacaktır, anmaktadır" diye konuştu.

Şehit yakınları ve gazilere yönelik desteklerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sürdürüldüğünü belirten Gül, "Elbette hiçbir şey onların yaptığı fedakarlığın yanında hiçbir şey, maddi bir şeyle ifade edilemez. Ancak burada özellikle onların manevi hatıralarını aziz bilerek her zaman şehit ailelerimizin, gazilerimizin bir emanet olduğunu gördük. ve bu minvalde onların taleplerini her zaman dikkate aldık, her zaman merkeze aldık" dedi.

Gül, teklifin hazırlanmasında yaklaşık iki yıldır çalışma yürütüldüğünü belirterek, "Bu kanun teklifimizi Cumhur İttifakı olarak Meclis Başkanlığımıza verdik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla ilgili kurumlara vermiş olduğu talimatla ve grubumuzun, değerli milletvekillerimizin gayretleriyle bu çalışma somut bir hale geldi. Milli Savunma Komisyonu Başkanımız değerli Hulusi Akar Bakanımız, yine komisyonda İzmir Milletvekilimiz Sayın Mehmet Ali Çelebi, yine Bursa Milletvekilimiz Sayın Refik Özen ve tüm komisyon üyesi arkadaşlarımızın yoğun çalışmaları oldu. Bugünün değil, iki yılın içerisinde, iki yıldır çok yoğun bir şekilde çalışarak bu kişilerin, gazilerimizin, şehit ailelerimizin sorunlarına bir neşter vurmaya, bir yara olmaya, yaralarına merhem olmaya çalıştılar" ifadelerini kullandı.

ŞEHİT ANNE VE BABALARINA ASGARİ GELİR GÜVENCESİ

Teklifin şehitlerin anne ve babalarına ilişkin düzenlemeler içerdiğini belirten Gül, "Vazife malullerinden hayatlarını kaybedenlerin ve şehitlerimizin anne ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarına ilişkin asgari gelir güvencesi getiriyoruz bu kanun düzenlemesiyle" dedi.

MALUL SAYILMAYAN GAZİLERE AYLIK VE SOSYAL HAK DÜZENLEMESİ

Terörle mücadele sırasında yaralanmasına rağmen malul sayılmayan personele yönelik düzenleme yapıldığını belirten Gül, şunları söyledi:

"Terörle mücadele eden kahramanlarımızın yıllara sari sorunları... Şarapnel parçası gelmiş, vücuduna mermi isabet etmiş ama gazi sayılmayan, terörle mücadele esnasında mücadele etmiş, ateşli silahlar gelmiş vücuduna ama gazi sayılmayan bir kesimin sorunu vardı. İşte burada da malul sayılmayan personele aylık bağlanmaya ilişkin bir düzenleme getiriyoruz. 1005 sayılı Kanun kapsamındakilere sağlanan haklardan yararlanmasını burada düzenliyoruz. Yani gazilik unvanı veriyoruz, aylık veriyoruz ve sosyal haklarını güçlendiriyoruz."

Gül, bakıma muhtaç gazilere yönelik de düzenleme bulunduğunu belirterek, "Gazi ve vazife malullerine yapılan evde bakım desteğini artırıyoruz. Böylelikle gazilerimizin hayat standartlarını yükseltmeyi amaçlıyoruz" dedi.

15 TEMMUZ GAZİLERİNE AYLIK BAĞLANMASI

Teklifte 15 Temmuz darbe girişiminde yaralanan kamu görevlileri ve sivillere ilişkin de düzenleme bulunduğunu belirten Gül, "Bu düzenlemeyle yaralanan kamu görevlileri ve sivillerden malul olmayan, sayılmayan veya derece tespiti yapılmayan gazilerimize aylık bağlanmaya ilişkin düzenleme getiriyoruz" diye konuştu.

ER GAZİLER, KORUCULAR, ASKERİ ÖĞRENCİLER VE SİVİLLER

Gül, 3713 sayılı Kanun kapsamında vazife malulü olan erbaş ve erler ile güvenlik korucuları, askeri öğrenciler ve sivillerin aylıklarını artıran düzenleme getirileceğini belirterek, "Bu vatan için canını, vücudunu siper ederek gazi olan erbaş ve erler ile güvenlik korucularının, askeri öğrencilerin ve sivillerin aylıklarını artıran bir düzenlemeyi getiriyoruz" dedi.

VAZİFE VE HARP MALULLERİNDE YAŞ HADDİ 55'E ÇIKARILIYOR

Vazife ve harp malullerinde muayene yaş haddinin 41'den 55'e çıkarılacağını belirten Gül, "Böylece malullük derecesi ağırlaşanlara da hak kaybı olmaksızın aylıklarının artırılmasına imkan sağlıyoruz. Bu da özellikle talep edilen bir konuydu. Bu konudaki düzenlemeyi yine kanun teklifine vermiş oluyoruz" ifadelerini kullandı.

684 SAYILI KHK KAPSAMINDAKİ PERSONELE DE DÜZENLEME

684 sayılı KHK kapsamında terörle mücadele sırasında yaralanan ancak malul sayılmayan personele ilişkin de düzenleme yapıldığını belirten Gül, "Bu personelin de gösterge aylıklarını artırıyoruz. Belirlenen personele 1005 sayılı Kanun kapsamındakilere sağlanan haklardan yararlanma imkanı getiriyoruz. Böylelikle gazilik unvanı veriyoruz, aylıklarını artırıyoruz ve sosyal haklarını güçlendiriyoruz" dedi.

Gül, düzenlemenin şehitlerin anne ve babaları, malul sayılmayan gaziler, bakıma muhtaç gaziler, er gaziler, korucular, askeri öğrenciler ve siviller, 15 Temmuz gazileri, vazife ve harp malulleri ile 684 sayılı KHK kapsamında malul sayılmayanlara yönelik sorunları kapsadığını belirtti.

"Şehitlerimiz, gazilerimiz bu millete emanettir ve kıyamete kadar onların emanetini koruyarak ve onlara her türlü minneti, saygıyı, şükranı sürdürerek bizler de onlara layık olmaya çalışacağız" diyen Gül, teklifin ülke için ve terörle mücadelede görev yapan personele hayırlı olmasını diledi.

TEKLİF BU HAFTA KOMİSYONDA GÖRÜŞELECEK

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Gül, düzenlemenin terör saldırılarında yaralanan siviller ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nde çalışan sivil personeli kapsayıp kapsamadığı sorusu üzerine "Terörle ilgili olan vazife malulleriyle ilgili olanlar var. Kapsamı teferruatlı, teknik bir konu olduğu için bilgi notunda var" yanıtını verdi.

Teklifin bu hafta TBMM'de görüşülüp görüşülmeyeceğinin sorulması üzerine Gül, "Bu hafta görüşülecek. Komisyon başkanımız toplantıya çağırıyor, bu hafta komisyonda görüşülmesini bekliyoruz" dedi. Öte yandan Gül, teklifin Genel Kurul'da görüşülmesinin de hedeflendiğini söyledi.

Kaynak: ANKA