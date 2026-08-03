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Göztepe yeni sezon öncesi hazır kıta: 6 maçta 5 galibiyet

Göztepe yeni sezon öncesi hazır kıta: 6 maçta 5 galibiyet
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Son olarak Bodrum FK'yi 2-0 yenen Göztepe, yeni sezon öncesi oynadığı 6 hazırlık maçında 5'inci galibiyetini aldı.

  • Göztepe, yeni sezon öncesi 6. hazırlık maçında Bodrum FK'yı 2-0 yenerek 5. galibiyetini aldı.
  • Göztepe'nin gollerini 5. dakikada Orda Okan ve 85. dakikada Efkan kaydetti.
  • Göztepe, 17 Ağustos'ta Samsunspor deplasmanında başlayacağı lig maratonu öncesi son hazırlık maçını 8 Ağustos'ta Trabzonspor'la yapacak.

Süper Lig ekibi Göztepe, yeni sezon öncesi oynadığı 6'ncı hazırlık maçında 5'inci galibiyetini 1. Lig'in iddialı ekibi Bodrum FK karşısında 2-0'lık sonuçla aldı. 

GÖZTEPE BODRUM FK'YA KARŞI

Rakibini Gürsel Aksel Stadı'nda taraftara kapalı özel karşılaşmada ağırlayan Göz-Göz sahaya Luka Gugeshashvili - Arda Okan, Bokele, Godoi, Ege Yıldırım, Cherni, Matos, Miroshi, Efkan, Armstrong, Henrique 11'iyle çıktı. Yeni transfer Gürcü file bekçisi Luka Gugeshashvili ilk kez kaleyi korudu.

SARI-KIRMIZILILAR 2 GOLLE KAZANDI

Göztepe'de CSKA Moskova'ya satışı gündemde olan Juan'ın yanı sıra, adı Coventry City, Elversburg gibi kulüplerle anılan Dennis kadroda yer almadı. Teknik direktör Stanimir Stoilov, Rhaldney ve Ogün'ü de kadroya almadı. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 5'inci dakikada Orda Okan ve 85'te Efkan'ın golleriyle kazandı. 

6 MAÇTA 5 GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte yeni sezon öncesi 6'ncı hazırlık maçını oynayan Göztepe, 5'inci galibiyetini alarak rakiplerine gözdağı verdi. Göztepe, 17 Ağustos'ta Samsunspor deplasmanında başlayacağı lig maratonu öncesi son ve en ciddi provayı taraftarı önünde 8 Ağustos Cumartesi günü Trabzonspor'la İsmail Köybaşı'nın jübilesinde yapacak.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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