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Büyükçekmece'de toprak kayması: Mahsur kalanlar var

Büyükçekmece'de toprak kayması: Mahsur kalanlar var Haber Videosunu İzle
Büyükçekmece'de toprak kayması: Mahsur kalanlar var
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İstanbul Büyükçekmece'de, sahil ile binalar arasında bulunan toprak kısmında toprak kayması meydana geldi. Toprak altında mahsur kalanların olduğu öğrenilirken, ekipler arama-kurtarma çalışması başlattı.

Büyükçekmece'de toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Toprak altında mahsur kalanların kurtarılması için çalışma başlatıldı.

SAHİL YOLU KAPANDI

Olay, Büyükçekmece Mimar Sinan Sahil’de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sahil ile binalar arasında bulunan toprak kısmında göçme yaşandı. Kayan toprak, sahil yolunu kısmen kapattı.

ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

O sırada sahilde olan vatandaşlar panik yaşadı. İhbar üzerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi. Toprak altında kalanların olduğu öğrenilirken, ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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