Haberler

Kadınlar Fransa Bisiklet Turu'nda sütyen krizi

Kadınlar Fransa Bisiklet Turu'nda sütyen krizi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kadınlar Fransa Bisiklet Turu'nda zamana karşı etabı öncesi ortalık karıştı. WorldTour takımları, bazı bisikletçilerin sütyenlerine yasadışı dolgu/köpük koyarak rüzgar direncini düşürdüğünü ve haksız avantaj sağladığını iddia ederek UCI'a şikayette bulundu.

  • Dünya Bisiklet Birliği'nin (UCI) denetimlerini sıkılaştırmasının ardından Kadınlar Fransa Bisiklet Turu'nda (Tour de France Femmes) 'aerodinamik dolgu' iddiası gündeme geldi.
  • Bir WorldTour takımı, zamana karşı yarışlarda bazı sporcuların kural dışı aerodinamik avantaj sağladığını öne sürerek UCI hakemlerinden spor kıyafetleri ve spor sütyenlerinin altındaki aksesuarların denetlenmesini talep etti.
  • İddiaya göre bazı kadın bisikletçiler, göğüs dolgusu veya özel sütyen takviyeleriyle 'göğüs kaplaması' yöntemini kullanarak vücut çevresindeki hava akışını ve üst bacakların hava direncini azaltmayı hedefliyor.

Dünya Bisiklet Birliği’nin (UCI) geçtiğimiz haftalarda Fransa Bisiklet Turu'ndaki standart denetimlerini sıkılaştırmasının ardından, yarış dünyası bu kez Kadınlar Fransa Bisiklet Turu'nda (Tour de France Femmes) ortaya çıkan "aerodinamik dolgu" iddiasıyla çalkalanıyor.

SPOR SÜTYENLERİN DENETLENMESİ TALEP EDİLDİ

Hollanda basınında yer alan haberlere göre; WorldTour takımı, zamana karşı yarışlarda bazı sporcuların kural dışı aerodinamik avantaj elde ettiğini öne sürdü. Takımlar, UCI hakemlerine başvuruda bulunarak spor kıyafetleri ve spor sütyenlerinin altına yerleştirilen aksesuarların sıkı şekilde denetlenmesini talep etti.

NEDENİ: AERODİNAMİK GÖĞÜS KAPLAMASI

İddialara göre, zamana karşı (time-trial) yarış etaplarında bazı kadın bisikletçilerin yol yarışlarına kıyasla göğüs bölgelerinde belirgin bir hacim artışı gözlemlendi. Sporcuların göğüs dolgusu veya özel sütyen takviyeleri kullanarak vücut etrafındaki hava akışını kendi lehlerine düzenlemeyi hedefledikleri belirtiliyor. Uzmanlar, "göğüs kaplaması" adı verilen bu yöntem sayesinde gövdeden geçen rüzgarın daha yumuşak süzüldüğünü ve pedal çevirme esnasında üst bacakların oluşturduğu hava direncini kırdığını ifade ediyor.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Büyükçekmece'de toprak kayması meydana geldi

İstanbul'da facia! Enkazda zamanla yarış var
CHP'den TBMM'ye yeni başvuru: Hepsini Yeni Parti'den alın bize verin

CHP'den yeni başvuru: Hepsini Yeni Parti'den alın bize verin
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın internet aramaları şoke etti

Tuğyan annesini öldürmeden önce... İnternetten tek tek araştırmış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kiralık katil tutup iş insanını öldürttüler: O anlar kamerada

Kiralık katil tutup iş insanını öldürttüler: O anlar kamerada
26 ilde yapılan son seçim anketi! CHP, hiç bu rakamı görmemişti

26 ilde yapılan son seçim anketi! CHP, hiç bu rakamı görmemişti
Büyükçekmece'de daireden akan su alt kattaki eve sızdı: 3 aydır çekpasla temizliyoruz

3 ay önce başladı, yavaş yavaş arttı! Kendi evinde kabusu yaşıyor
Sosyal medya kavgasında barışma tuzağı: 19 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı

Barışalım diye çağırdılar, katlettiler! Ali, tam kalbinden bıçaklandı
Merve Boluğur da Instagram abonelik sistemine geçti

Kervana o da katıldı: Ayda 60 TL'ye abonelik açtı
Denizli'de takla atan otomobildeki baba öldü, kızı yaralandı

Kahreden kaza! Bir aile paramparça oldu
İstanbul'da konaklayan Rus turistin çektiği video büyük tartışma yarattı

Doğruysa vahim! Rus turistin çektiği video büyük tartışma yarattı