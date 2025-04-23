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Çocuklar 23 Nisan'da Gökyüzüyle Buluştu

Çocuklar 23 Nisan'da Gökyüzüyle Buluştu
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Kırşehir'deki çocuk evinde kalan 14 çocuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında uçağa binerek Ankara'yı havadan gördü. Gönüllü pilotlar eşliğinde yapılan bu etkinlik, çocuklara havacılık hakkında bilgiler vererek unutulmaz bir deneyim sundu.

Yuvada kalan 14 çocuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara'nın Polatlı ilçesinde gerçekleştirilen etkinlikte uçağa binip Başkent'i gökyüzünden görme fırsatı buldu.

Kırşehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Fatma Bacı Çocuk Evleri Sitesi'nde barınan 14 çocuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Polatlı Orhan Ünsal Hava Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte ilk kez uçağa bindi.

Gönüllü pilotlar eşliğinde Ankara semalarında ilk pilotluk deneyimini yaşayan çocuklar, Başkent'i havadan izleme fırsatı buldu.

Çocuklara uçaklar ve havacılıkla ilgili bilgiler verildi.

Polatlı Orhan Ünsal Hava Parkı sahibi, Tüm Amatör ve Sportif Havacılar Derneği Başkan Orhan Ünsal, uçuş öncesinde yaptığı açıklamada, amatör ve sportif havacılığın dünyada olduğu gibi Türkiye'de yayılması için çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi.

Dernek olarak sosyal projelere imza attıklarını belirten Ünsal, "Bugün de 23 Nisan etkinlikleri kapsamında çocuk esirgeme kurumundan getirdiğimiz çocuklarımızı burada uçuracağız, onları gökyüzüyle buluşturacağız. Onları bir nebze olsun mutlu etmek için elimizden geleni yapmaya gayret göstereceğiz." dedi.

Ünsal, hava parklarının yaygınlaşması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ali Tuna - Güncel
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