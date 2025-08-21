Cizre'de Kardeşlerin TIR Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şırnak'ın Cizre ilçesinde iki kardeşin kullandığı TIR'lar çarpıştı. Kazada Mehmet Bilen hayatını kaybederken, kardeşi Fidayl Bilen yaralandı.

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde aynı yöne giden iki kardeşin kullandığı TIR çarpıştı. Kazada Mehmet Bilen (43) hayatını kaybetti, kardeşi Fidayl Bilen (33) ise yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Şırnak yolu üzerindeki Bozalan Polis Noktası girişinde meydana geldi. Şırnak'tan Cizre yönüne giden Mehmet Bilen idaresindeki 27 AAF 502 plakalı toz kömür yüklü TIR, önünde ilerleyen kardeşi Fidayl Bilen'in kullandığı 73 DT 944 plakalı TIR'a, ardından da polis noktasının girişinde bulunan beton bariyerlere çarptı. Kazada, şoförlerden Mehmet Bilen ağır, kardeşi Fidayl Bilen ise hafif yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mehmet Bilen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bilen'in cenazesi otopsi için morga götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Görüntü TBMM'den! Basın toplantısı yapan milletvekilini sadece bir kişi dinledi

Basın toplantısı yapan milletvekilini sadece bir kişi dinledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB'nin yurt dışından aldığı metro kredileri BDDK raporunda: 38,6 milyar boşa kullanıldı

İmamoğlu'nun metro aldatmacası! Alınan fonlar bakın nereye harcanmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.