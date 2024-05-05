Şırnak sele teslim olmadı! Gelin arabası suyun içinde ilerledi, kıraathanede oyun devam etti

Şırnak'ın Cizre ve Silopi ilçelerinde dün etkili olan sağanakla meydana gelen selde hasar tespit ve temizlik çalışmaları devam ederken, gelin arabasının sel sularında ilerlemesi ve su basan kıraathanede müşterilerin oyuna devam etmesi kameraya yansıdı.

ŞIRNAK'I SAĞANAK YAĞIŞ VURDU

Cizre ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokak göle döndü, giriş katlarındaki bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Bazı araçlar da akıntıya kapılıp, yan yattı. Cudi Mahallesi'nde 1'i çocuk 2 kişi, sel sularına kapıldı. Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Silopi ilçesinde de etkili olan yağış, yerini doluya bıraktı.

GELİN ARABASI SUYUN İÇİNDE İLERLEDİ

Yaklaşık 20 dakika süren yağış sonrası cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar, iş yerleri ile apartmanların saçakları altına sığınarak, yağıştan korunmaya çalıştı. Cizre ilçesinde etkili olan yağışla dün Cudi Mahallesi'nde su basan sokaklarda bir gelin arabasının suyla dolu caddelerde ilerlemesi ve sürücünün elindeki silecekle camı silmesi kameraya yansıdı.

SUYA ALDIRMADAN KAHVEHANEDE OYUNA DEVAM ETTİLER

Yine Cudi Mahallesinde bulunan bir kıraathanede de, içeriyi su basmasına rağmen bazı müşterilerin oyuna devam etmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.