'ÇİTOS' İSİMLİ KEDİ ENKAZDAN ÇIKMAYINCA, ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLADI

KAHRAMANMARAŞ merkezli iki ayrı depremin vurduğu 10 ilden biri olan Hatay'ın Antakya ilçesindeki 'Atilla Eren Apartmanı' enkazındaki 'Çitos' isimli bir kedinin tüm çabalara rağmen çıkartılamayıp, içeri kaçması yaşam belirtisi olabileceği şüphesine neden olurken, yeniden arama-kurtarma...

KAHRAMANMARAŞ merkezli iki ayrı depremin vurduğu 10 ilden biri olan Hatay'ın Antakya ilçesindeki 'Atilla Eren Apartmanı' enkazındaki 'Çitos' isimli bir kedinin tüm çabalara rağmen çıkartılamayıp, içeri kaçması yaşam belirtisi olabileceği şüphesine neden olurken, yeniden arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Antakya ilçesinde bulunan 11 katlı Atilla Eren Apartmanı, Kahramanmaraş'ın merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan iki ayrı depremde yıkıldı. Bölgede çalışmalar devam ederken bugün sabah saatlerinde apartmanda arama-kurtarma çalışmaları yeniden başladı. Harun Kılıç ve Sinem Kılıç ile 'Çitos' isimli kedileri de enkaz altında kaldı. Harun Kılıç'ın annesi, Çitos'un enkazda olduğunu fark edip, dışarıya çıkması için defalarca kez seslendi. Ancak Çitos enkazdan çıkmadı. Aksine enkazın içine kaçtı. Bunun üzerine aile, enkazda yaşam belirtisi olabileceğini düşüncesiyle durumu yetkililere bildirdi ve arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler, ilk olarak hassas sismik akustik dinleme cihazıyla enkazı dinledi. Enkazdan nabız sesi gelmesi üzerine bu kez de termal kamerayla enkazda çalışma yapıldı. AFAD, itfaiye ekipleri ile madenciler, enkazda arama çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Atilla Eren Apartmanı'nın hemen yanında bulunan ve enkazında Hataysporlu futbolcu Atsu ile Sportif Direktör Taner Savut'un bulunduğu Rönesans Rezidans'ta da çalışmalar sürüyor. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda her iki isme de henüz ulaşılamadı.