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12 araca çarpıp 3 kişiyi yaralayan sürücü, cipi galeriden çalmış

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İstanbul Avcılar'da 12 araca çarpıp 3 kişiyi yaralayan Fas uyruklu sürücünün kullandığı lüks cipi, olaydan önce bir galeriden çaldığı ortaya çıktı. Cipin çalınma anı, galerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Avcılar'da trafikte araçlara çarpıp kaçan Fas uyruklu sürücü kısa sürede yakalanırken, olayla ilgili yeni detay ortaya çıktı. Kazaya karışan lüks cipi sürücünün bir galeriden çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Cip Çalan Fas Uyruklu ABD Vatandaşı Avcılar'da Kaçarken Kaza Yaptı

ARAÇLARA ÇARPIP KAÇTI

Olay, E-5 kara yolu Avcılar yan yolda saat 15.15 sıralarında yaşandı. Fas uyruklu üzerinden Amerikan pasaportu çıkan N.D. isimli şahıs, yol boyu birçok araca çarparak kaçmaya başladı. Vatandaşların önünü kapattığı şahıs araçtan darp edilerek indirilmek istedi. N.D. yakalanacağını anlayınca toplam 6 araca ve 2 motosiklete çarparak kaçmaya başladı. 3 kişinin de yaralanmasına neden olan şahıs Yenibosna E-5 kara yolunda polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Şahsın neden böyle bir şey yaptığı ise henüz öğrenilemedi.

Cip Çalan Fas Uyruklu ABD Vatandaşı Avcılar'da Kaçarken Kaza Yaptı

DÖVÜLEREK ARAÇTAN İNDİRİLMEYE ÇALIŞILDI

Yaşanan anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde N.D.'nin aracına sopa ve yumruklarla vurulup indirilmeye çalışılması, şahsın daha sonra ise araçlara çarparak kaçması yer aldı.

Cip Çalan Fas Uyruklu ABD Vatandaşı Avcılar'da Kaçarken Kaza Yaptı

LÜKS CİPİN ÇALINMA ANI KAMERADA

Şahsın kullandığı lüks cipi ise olaydan önce bir galeriden çaldığı ortaya çıktı. N.D.'nin galeriden cip çaldığı anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, N.D.'nin, önce cipin etrafında dolaştığı, çantasını içeri koyduğu ve çalışandan anahtarı alarak bir süre içinde oturduğu görülüyor. N.D.'nin galeri çalışanının telefonla konuştuğu sırada cipi çalıştırarak iş yerinden çıktığı görülüyor. İş yeri çalışanları panik halinde sağa sola koşuşturdukları da kameraya yansıdı.

12 araca çarpıp 3 kişiyi yaralayan sürücü, cipi galeriden çalmış
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Trafik Kazaları Güvenlik Politika İstanbul Avcılar 3-sayfa Güncel Hukuk Kaza Olay Suç Fas

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