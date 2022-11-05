Çinli Otomobil Üreticisi Geely, AB Piyasasına Girdi

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de imza töreni öncesinde sergilenen Geely'nin Geometry C elektrikli otomobili görülüyor, 4 Kasım 2022. (Fotoğraf: Attila Volgyi/Xinhua)

BUDAPEŞTE, 5 Kasım (Xinhua) -- Çinli otomobil üreticisi Geely Auto Grubu, Cuma günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Macar otomobil ithalatçısı Grand Automotive Central Europe (GACE) ile imzaladığı anlaşmayla Avrupa Birliği (AB) piyasasına girdi.

Anlaşmayı Geely Auto International Corporation idari genel müdür yardımcısı Xue Tao ve GACE CEO'su Viktor Molnar imzaladı.

GACE, ağındaki satıcılar aracılığıyla Macaristan, Çekya ve Slovakya'da Geely'nin lüks kategorideki elektrikli otomobil modeli olan Geometry C otomobilinin dağıtımını yapacak. Bu üç ülkede ilk Geely marka otomobillerin 2023'ün ilk yarısında satışa çıkması bekleniyor.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen dağıtım anlaşması imza töreninde Geely Auto International Corporation'ın Genel Müdür Yardımcısı Xue Tao (solda) ile Grand Automotive Central Europe (GACE) CEO'su Viktor Molnar el sıkışıyor, 4 Kasım 2022. (Fotoğraf: Attila Volgyi/Xinhua)

Xue, "Geely markası ilk kez Avrupa Birliği piyasasına girmiş oluyor" dedi ve ekledi: "Grand Automotive Central Europe ile yapılan bu ortaklık, Geely'nin küreselleşme tutkusu için ileriye doğru önemli bir adımı temsil ediyor."

Xue, küresel bir girişim olan Geely'nin, içten yanmalı motorlu araçlar, elektrikli otomobiller, hibrit araçlar, metanollü araçlar ve hatta batarya değişimli araçları içeren zengin bir ürün yelpazesine sahip olduğunu söyledi.

İmza töreninden sonra Xinhua'ya konuşan Molnar, Çin'de üretilen teknik ekipmanlar, cep telefonları ve makinelerin "en üst kalite" olarak kabul edildiğini, hatta yerleşik Avrupalı imalatçıların ürünlerinin çoğundan daha iyi olarak görüldüğünü söyledi.

Molnar, "Otomotiv sektörüne bakacak olursak ilk işaretler ve Avrupalı müşterilerin Çin otomobilleri hakkındaki ilk değerlendirmeleri son derece olumlu" diye konuştu.

Molnar, "Elektrikli ulaşım ve elektrikli araçlarla yola devam edeceğimize göre Çinli imalatçıların, genel kalite ve teknoloji liderliğini geliştirme konusunda büyük bir şansı olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de imza töreni öncesinde sergilenen Geely'nin Geometry C elektrikli otomobili görülüyor, 4 Kasım 2022. (Fotoğraf: Attila Volgyi/Xinhua)

Geely'ye göre uluslararasılaşma, şirketin stratejik planının anahtarı konumunda ve markanın Orta ve Doğu Avrupa piyasasına girişi, küreselleşme stratejisinin önemli bir adımını oluşturuyor.

1997 yılında kurulan Geely Auto Grubu, merkezi Çin'in doğusunda yer alan Zhejiang eyaletinin merkezi Hangzhou'da yer alan önde gelen bir otomobil üreticisi. Tanınmış otomobil markaları arasında Geely Auto, Volvo, Polestar ve Lotus bulunuyor.