Çin ve Özbekistan Arasındaki İlişkilerde Yeni Dönem

ALMATI, 26 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi Wang Yi, Kazakistan'ın Almatı kentinde Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyar Saidov ile araya geldi.

Wang, cuma günkü görüşmede Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in dikkat ve teşvikleriyle Çin-Özbekistan ilişkilerinin yeni dönemde her türlü koşulda geçerli kapsamlı stratejik ortaklık şeklinde yeni bir seviyeye yükseltilerek daha geniş kalkınma imkanlarının ortaya konduğunu ifade etti.

İki ülke arasındaki karşılıklı stratejik güvenin derinleşmeye devam ettiğini ve tüm sektörlerdeki karşılıklı fayda sağlayan işbirliğinin olumlu ilerleme kaydettiğini kaydeden Wang, ikili ticaret ve yatırımlarda görülen artışın ümit verici olduğunu, büyük çaplı projelerin başlatıldığını, karşılıklı vize muafiyeti anlaşmasında ilerleme kaydedildiğini ve Özbekistan'da Çin Turizm Yılı'nın kutlanmasının başarılı şekilde başladığını dile getirdi.

Wang, kilit öneme sahip alanlarda işbirliğini hızlandırmak, Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolunun erken bir tarihte tamamlanıp faaliyete geçmesini desteklemek, yapay zeka, dijital ticaret ve iklim değişikliği gibi yükselen alanlarda işbirliğini genişletmek ve daha etkileyici bir "başarı karnesi" elde etmek üzere Özbekistan'la çalışmaya istekli olduklarını belirterek, bu sayede iki tarafın modernleşme süreçlerini ileriye götürebileceğini ve kalkınma ve yeniden canlanmalarını hızlandırabileceklerini vurguladı.

Wang, kısa süre önce düzenlenen Merkezi Komşu Ülkelerle Dışişleri Çalışmaları Konferansı'nda belirlenen hedef ve görevlere uygun şekilde dostluğun korunması, istikrarın sağlanması, refahın teşvik edilmesi ve samimiyet, karşılıklı fayda, kapsayıcılık ve iyi komşuluk ilkelerinin izlenmesinden oluşan komşuluk diplomasisi politikasına bağlı kalacaklarını kaydetti.

Wang, karşılıklı stratejik güveni sağlamlaştırmak, tatbiki işbirliğini derinleştirmek ve ortak geleceğe sahip daha yakın bir Çin-Orta Asya topluluğu inşa etmek üzere Özbekistan ve diğer Orta Asya ülkeleriyle çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Saidov ise Çin'le olan kardeş ülke dostluğuna büyük önem verdiklerini, tek Çin ilkesine kararlılıkla bağlı kaldıklarını ve birbirine kararlılıkla destek vermeye devam ederek birbirleri için güvenlik ortaklar olarak hizmet verdiklerini söyledi.

Saidov, uluslararası konjonktürdeki büyük değişikler bağlamında Çin-Orta Asya mekanizmasının stratejik öneminin giderek daha bariz hale geldiğini belirtti. Çin'in uluslararası taahhütlerini yerine getirerek büyük güç olarak sorumluluk sahibi olduğunu kanıtladığını kaydeden Saidov, Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in önerdiği önemli küresel inisiyatiflerini desteklediklerini ve Çin'in komşuluk diplomasisi konferansında belirlenen ilkeleri memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı. Dünya Ticaret Örgütü kurallarını kararlılıkla desteklediklerini belirten Saidov, zorluklarla ortaklaşa mücadele etmek, çok taraflılığı desteklemek ve küresel istikrara katkıda bulunmak üzere Çin'le koordinasyonu güçlendirmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Taraflar, Shanghai İşbirliği Örgütü çerçevesinde işbirliğini güçlendirme konusunda da görüş alışverişinde bulundu. Shanghai İşbirliği Örgütü'nün dönem başkanlığını yürüten Çin'e sorumluluklarını yerine getirme konusunda tam destek verdiklerini ifade eden Saidov, Tianjin Zirvesi'nin tamamen başarılı olarak örgütün gelişimine yeni ivme kazandıracağından emin olduğunu söyledi.