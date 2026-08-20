Çin'den Trump-Kim Görüşmesi Açıklaması

BEİJİNG, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Kuzey Kore ile ABD arasındaki temaslara ilişkin herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını söyledi.

Lin, perşembe günkü basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile bir araya gelebileceği yönündeki haberleri değerlendirdi.

Wall Street Journal gazetesinde yer alan haberde, iki liderin kasım ayında Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenecek 33. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı sırasında görüşebileceği belirtilmişti.

Kaynak: Xinhua